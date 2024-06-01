Похороны Заворотнюк, Ургант в эфире, лето в России: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Похороны заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в Москве, первое за 2,5 года появление актера и шоумена Ивана Урганта на экране в подкасте Kuji, прогноз погоды на первую неделю лета в России — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как прошли похороны Анастасии Заворотнюк?

В храме Покровского женского монастыря в Москве прошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, умершей 30 мая после продолжительной болезни. Актрисе поставили диагноз «глиобластома» в 2019 году, когда она попала в больницу с отеком головного мозга. Она прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, но лечение не помогло, и опухоль дала метастазы.

Тело Заворотнюк, помещенное в белый гроб, привезли в Покровский монастырь на черном легковом катафалке марки Mercedes. Роскошный автомобиль сняли около обители, NEWS.ru публиковал соответствующие кадры.

Проститься с актрисой пришли многие деятели культуры, искусства и спорта. В частности, церемонию посетили директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заслуженный артист России и экс-возлюбленный артистки Сергей Жигунов, актер, продюсер и кинорежиссер Игорь Угольников, хореограф Илья Авербух, эстрадный певец Григорий Лепс. Также в Покровский монастырь пришли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга фигуристка Татьяна Навка. Все соболезнующие как один говорили, что Заворотнюк была светлым и добрым человеком, а также невероятно талантливой актрисой.

Семья Заворотнюк принимала соболезнования именитых гостей. В частности, в храме были замечены мать актрисы Валентина Заворотнюк, супруг Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл. К месту прощания с артисткой стекались поклонники, желавшие проводить ее в последний путь. Ради этого люди приезжали в Москву из других городов, в том числе из Санкт-Петербурга. К полудню в очереди к обители выстроилось около 150 человек.

Многие из них поразились внешнему виду артистки. Поклонники отметили, что актриса выглядела истощенной, ее лицо осунулось. Также отмечалось, что ей нанесли много посмертного грима.

Церемония прощания завершилась около 14:00. После этого траурная процессия вынесла белый гроб артистки из обители и направилась на Троекуровское кладбище. Хоронить актрису отправилась вся ее семья.

Актрису похоронили на аллее деятелей искусств. Она упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Супруг артистки Петр Чернышев бросил последнюю горсть земли перед погребением и заплакал.

После погребения актрисы Чернышев выразил благодарность журналистам, которые освещали церемонию прощания. Он, едва сдерживая слезы, подчеркнул, что артистка ценила любовь к себе. Примечательно, что фигурист после похорон сразу направился к своему автомобилю и уже был готов уехать, однако нашел в себе силы выйти и пообщаться с прессой.

«Я хотел поблагодарить тех, кто пришел сегодня, для Насти ваша любовь — она давала всегда силы. И я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все было хорошо», — сказал он.

С мнением Чернышева не согласилась Татьяна Тарасова. Во время церемонии прощания она внезапно пристыдила присутствующих у церкви Покровского монастыря журналистов, отметив, что от прессы «хорошего мало».

«Стыдитесь, совести у вас нет. Ничего, конечно, плохого, но и хорошего мало от вас», — заявила она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как публика отреагировала на подкаст с участием Урганта?

Актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант 31 мая принял участие в подкасте Kuji. Он обсудил с ведущими Тимуром Каргиновым и Андреем Коняевым сериалы Netflix, любимые фильмы, шоу Пирса Моргана, отечественную и зарубежную музыку, а также детское кино. При аудитории канала в 801 тысячу подписчиков подкаст с его участием набрал к 1 июня более 179 тысяч просмотров.

Комментаторы оценили участие Урганта в подкасте весьма разноречиво. Многие посетовали, что он так и не вышел из своего телевизионного образа. Пользователи признались, что очень хотели бы увидеть его настоящим и послушать глубокую беседу на серьезные темы.

«На 23-й минуте я еще раз убедилась, что Иван ни в интервью, ни в подкасте не может расслабиться и быть собой. Он опять в образе», — отметила комментатор vz9ve4nu6x.

Другие пользователи с ней согласились, что профдеформация Ивана Урганта мешает ему общаться с людьми. Они тоже надеялись на серьезный разговор, но, по их словам, получилась «какая-то несмешная клоунада».

Некоторые зрители отметили, что очередного «душевного» подкаста Kuji не получилось, но все-таки это первое за 2,5 года появление Урганта на экране. Они рады уже тому, что этот разговор случился. Некоторые подписчики отметили старания Каргинова и Коняева «не поддаваться провокациям» Урганта и оставаться собой.

«Видно, что в выпуске многое вырезано, слава Богу, нам это не показали. Это не просто Куджи — это противостояние и, что забавно, не по вине ребят», — написал пользователь fedoralexandrov.

Зрители признали, что раньше никогда не видели таких противоречивых комментариев хотя бы под одним из выпусков подкаста. По их мнению, это признак того, что все получилось. Они поблагодарили ведущих за яркие эмоции и неоправданные ожидания публики.

После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказался о ее проведении и вскоре пропал из публичного пространства, а его шоу «Вечерний Ургант» исчезло из эфирной сетки Первого канала. Впоследствии стало известно, что артист уехал в Израиль, но в конце 2023 года вернулся в Россию. На аукционе фонда «Друзья» артист пожаловался, что страдает от отсутствия работы после ухода с российского ТВ.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва» Иван Ургант

Какая погода будет в России в первую неделю лета?

Начиная с понедельника температурный фон в Москве и области станет ниже, чем в предыдущие дни, когда объявлялись предупреждения о сильной жаре до 30 градусов, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ночные часы столбики термометров покажут около 15 градусов тепла, в дневные — 24–26.

Вильфанд отметил, что, несмотря на понижение температурного фона, он все равно будет выше климатической нормы примерно на четыре градуса. На небе станут появляться кучевые облака, в течение всей недели местами в Москве и области будут идти кратковременные дожди, сообщил синоптик.

В Санкт-Петербурге Гидрометцентр также прогнозирует достаточно теплую неделю. Ночные температуры в понедельник, 3 июня, в Северной столице будут от 12 до 17 градусов, дневные — 23–27. В последующие дни станет немного прохладнее — в диапазоне от 20 до 25 градусов днем и от 10 до 15 по ночам. Это тем не менее выше климатической нормы примерно на три градуса, отмечает Вильфанд. Местами в Петербурге и Ленинградской области пройдут кратковременные дожди.

На этом фоне в других субъектах Северо-Западного федерального округа — в Ненецком автономном округе, Республике Коми и на востоке Архангельской области — прогнозируется холодная погода с ночными заморозками и дневными температурами 8–10 градусов. Местами там выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Тем временем на юге России — в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Астраханской и Волгоградской областях — в дневные часы воздух прогреется до 27–32 градусов, ночью будет 14–19, местами до 23. Эпизодические дожди в южных субъектах прогнозируются на Черноморском побережье Кавказа.

«После холодных недель погода улучшится в регионах Приволжского федерального округа, куда придут теплые воздушные массы с юга», — рассказал NEWS.ru синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, в течение первой полноценной июньской недели в поволжских субъектах прогнозируются кратковременные дожди. Температуры ночью — в диапазоне от 12 до 17 градусов, днем на севере (в Нижегородской и Кировской областях) — 23–28, а на юге (в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях) — 25–30.

На Урале же сохранится «очень холодная погода», прогнозирует Вильфанд. Так, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах по ночам — от -3 до +2, в дневные часы — всего 2–7 градусов выше нуля.

Немного теплее будет в центре и на юге Уральского федерального округа — в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. В ночные часы там ожидаются температуры воздуха в диапазоне от 5 до 10 градусов, в дневные — от 16 до 21. Это на три-четыре градуса ниже климатической нормы для начала июня, констатируют в Гидрометцентре.

Везде в уральских регионах прогнозируются осадки, причем чем севернее, тем интенсивнее. В Заполярье возможны не только дожди, но и снегопады, уточнил Вильфанд.

В таких регионах, как Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский край, ожидается нестабильная погода. Там будут господствовать холодные воздушные массы из Арктики. В ночные часы термометры покажут 5–10 градусов тепла, в дневные — 17–22. Это ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, к концу недели отклонение сократится до двух-трех, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ненамного лучше будет погода в Красноярске и окрестностях. Там по ночам прогнозируется 6–11 градусов, а в дневные часы — 18–23. При этом везде — и на юге Красноярья, и в регионах Юго-Западной Сибири — будет дождливо.

При этом очень теплая неделя, по прогнозам Гидрометцентра, ожидается в Якутии. Там температура воздуха будет на четыре-пять градусов выше климатической нормы. В центре и на юге республики в дневные часы прогнозируется от 17 до 22 градусов тепла, в ночные — от 5 до 10.

«За счет бурного прихода тепла в Якутии полностью сошел снег. Не растаял он на Чукотке и в отдельных районах Магаданской области», — уточнил собеседник NEWS.ru.

На юге Дальнего Востока — в Хабаровском крае и Приморье — прогнозируется умеренно-прохладная и дождливая погода. Дневные температуры — 13–18 градусов, ночные — 5–10.

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