Песков прибыл в Покровский монастырь на церемонию прощания с Заворотнюк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл вместе с супругой фигуристкой Татьяной Навкой в Покровский женский монастырь в Москве, чтобы проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк, передает корреспондент NEWS.ru. Представитель Кремля поприветствовал хореографа Илью Авербуха, после чего возложил цветы к гробу артистки.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Прощание с актрисой проходит в Покровском женском монастыре. У обители выстроилась очередь из поклонников, желающих проводить звезду сериала «Моя прекрасная няня» в последний путь. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный на церемонии прощания с артисткой назвал ее примером для подражания. По его словам, она не только великолепно справлялась с поставленными перед ней задачами, но и была хорошим человеком.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что близкие Заворотнюк отказались использовать для лечения препарат, который был разработан в Москве индивидуально для нее. По его данным, супруг артистки Петр Чернышев обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли для создания специального препарата для лечения, однако из-за недостатка документации и отсутствия клинических испытаний его было решено не использовать.