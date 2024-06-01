«Пример для подражания»: Запашный раскрыл, какой ему запомнилась Заворотнюк Запашный назвал Заворотнюк примером для подражания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк является примером для подражания, заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный на церемонии прощания с артисткой в Покровском женском монастыре в Москве. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, она не только великолепно справлялась с поставленными перед ней задачами, но и была хорошим человеком.

С нее нужно было брать пример. Она великолепно справлялась с задачами, которые ей давали, потому что [она] большой профессионал. Да, она не успела получить какие-то высокие государственные награды, звания, но все, что надо, к своему юному возрасту она сделала. Она великолепная телеведущая, великолепный актер, но самое главное, что она великолепный человек, — отметил он.

Запашный подчеркнул, что в актерской среде мало людей, в которых соединяются такие качества, как трудолюбие, любовь, уважение и нежелание скандалить. По его словам, молодому поколению артистов следует брать с Заворотнюк пример. Артист также поделился, что не виделся Заворотнюк несколько лет и не запомнил их последнюю встречу.

Но я помню, как я с ней познакомился. Это было неожиданно, на телевизионной съемке: подходит сама Заворотнюк и общается, как будто вы тысячу лет знакомы. Это сразу произвело впечатление. А последнюю встречу я не запомнил, потому что ее и не должно было быть, — пояснил он.

Запашный отметил, что люди, пришедшие почтить память Заворотнюк, демонстрируют, что она не была одинока. Он назвал смерть артистки неправильной и несправедливой.

Многих людей она оставила одинокими, многих поклонников она оставила одинокими, — поделился впечатлениями он.

Ранее сообщалось, что люди выстроились около Покровского монастыря в Москве, чтобы проститься со скончавшейся от рака мозга Анастасией Заворотнюк. На кадрах видна очередь из нескольких десятков человек, которые захотели проводить любимую артистку в последний путь.