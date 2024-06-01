Длинная очередь из желающих проститься с Заворотнюк попала на видео

Фото: NEWS.ru

Люди выстроились около Покровского монастыря в Москве, чтобы проститься со скончавшейся от рака мозга Анастасией Заворотнюк. Кадры публикует издание «Звезда». На них видна очередь из нескольких десятков человек, которые захотели проводить любимую артистку в последний путь.

Ожидается, что церемония прощания продлится до 14:00. После чего Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.

Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. На протяжении пяти лет она боролась с раком мозга. За актрисой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев. Сообщалось, что для артистки изготовили индивидуальный препарат из клеток ее глиобластомы, терапия продлила ей жизнь на несколько лет.

Как рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков, с которым семья Заворотнюк консультировалась по лечению, актрису дважды оперировали и у нее было два рецидива. За время болезни актриса сильно изменилась, она не могла ходить сама, добавил профессор.

Также стало известно, что последняя киноработа Заворотнюк не выйдет в свет. Речь идет о сериале «Приставы». Его снимали еще в допандемийные годы, а премьера была запланирована на 2022 год. У Заворотнюк была главная роль. О ее болезни все узнали только после съемок.