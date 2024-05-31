Россияне никогда не увидят последний сериал в карьере Заворотнюк KP.RU: по ТВ не покажут сериал «Приставы» с Заворотнюк в главной роли

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Последняя киноработа актрисы Анастасии Заворотнюк не выйдет в свет, узнало издание KP.RU. Речь идет о сериале «Приставы». Его снимали еще в допандемийные годы, а премьера была запланирована на 2022 год. У Заворотнюк была главная роль. О ее болезни все узнали только после съемок.

Это вертикальный сериал, у нее была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита, она осудила какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей, и наши главные герои помогают ей в этом. А потом, когда мы все узнали про эту беду, уже стало и не до того, — рассказал режиссер Владимир Нахабцев — младший.

По словам кинодеятеля, ему больше не попадались актрисы, которые смогли бы исполнить роль Заворотнюк. От выпуска сериала отказался и телеканал, уточнил он.

Ранее старшая дочь заслуженной артистки Анна опубликовала архивные кадры с матерью. На них запечатлена вся семья актрисы, в том числе и ее младшая дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева. Анна Заворотнюк отметила, что хочет навсегда вернуться в день, заснятый на видео.

Актриса умерла в ночь на 30 мая на 54-м году жизни. В течение нескольких лет она боролась с онкологическим заболеванием.