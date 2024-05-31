В Сети впервые появились архивные кадры с Заворотнюк и ее младшей дочерью Анна Заворотнюк опубликовала архивные кадры с младшей сестрой и матерью

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Анастасия Заворотнюк

Старшая дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) архивные кадры с матерью. На них запечатлена вся семья актрисы, в том числе и ее младшая дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева. Анна Заворотнюк отметила, что хочет навсегда вернуться в день, заснятый на видео.

Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого мне казалось, что сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, моя самая прекрасная мама. Хочу навсегда вернуться в этот день, и чтобы он никогда не заканчивался. Ты здесь такая счастливая, а мы всегда заряжались от твоего солнца, которое ярко освещало и всех вокруг, — написала Заворотнюк.

Актриса умерла в ночь на 30 мая на 54-м году жизни. На смерть Заворотнюк отреагировали множество ее коллег, в том числе Филипп Киркоров и Дмитрий Билан. Поп-король отметил, что знаменитости удалось войти во все дома страны, которые опустели с ее уходом. Билан в свою очередь отметил, что Заворотнюк прожила яркую, красивую и талантливую жизнь.

Ранее певица Валерия рассказала, что актриса Анастасия Заворотнюк снималась в ее клипе в 1992 году, когда звезда «Моей прекрасной няни» была еще студенткой. Звезда отметила, что узнала об этом только через 17 лет.