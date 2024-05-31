«Я обомлела»: Валерия вспомнила, что связывало ее и Заворотнюк в 90-х Валерия вспомнила о съемках Заворотнюк у нее в клипе в начале 90-х

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия

Певица Валерия рассказала, что актриса Анастасия Заворотнюк снималась в ее клипе в 1992 году, когда звезда «Моей прекрасной няни» была еще студенткой, пишет «Газета.Ru». Звезда отметила, что узнала об этом только через 17 лет.

Валерия отметила, что в начале 90-х один из ее первых клипов снимал режиссер Степан Михалков, который пригласил поучаствовать для массовки студентов выпускного курса, среди них была Заворотнюк. Ее ролью в клипе была «красавица-русалка».

Вспоминаю, как однажды она сказала мне, что снималась когда-то у меня в клипе. Я просто обомлела. <...> Это было в 1992 году. И я вспомнила красавицу-русалку. Бросилась пересматривать клип, и правда в этом эпизоде снималась Настя, — сказала певица.

53-летняя звезда «Моей прекрасной няни» умерла ночью 30 мая. Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, тогда актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях.

Отец Жанны Фриске Владимир ранее предположил, что родные Заворотнюк не хотели показывать, как выглядит болеющая звезда «Моей прекрасной няни», из-за ее изменившегося внешнего вида. Он убежден, что близкие Заворотнюк оказывали ей очень качественный уход.