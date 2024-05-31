Киркоров и Билан отреагировали на смерть Заворотнюк Киркоров заявил, что после смерти Заворотнюк «опустел» каждый российский дом

Фото: АГН «Москва»

Анастасия Заворотнюк

Филипп Киркоров и Дмитрий Билан отреагировали на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Поп-король отметил, что знаменитости удалось войти во все дома страны, которые опустели с ее уходом. Билан в свою очередь отметил, что Заворотнюк прожила яркую, красивую и талантливую жизнь.

Наша прекрасная няня! Настя… Ты вошла в каждый дом нашей страны. И сегодня каждый дом немного опустел без тебя. Все эпитеты по отношению к тебе были в превосходной степени. Красавица, талантливая актриса, заботливая мама, любящая и любимая жена. Наша лучшая няня. Спасибо тебе! Сегодня ты ушла… Но любовь к тебе останется еще надолго, — написал Киркоров.

Ранее певица Валерия рассказала, что актриса Анастасия Заворотнюк снималась в ее клипе в 1992 году, когда звезда «Моей прекрасной няни» была еще студенткой. Звезда отметила, что узнала об этом только через 17 лет.

Валерия отметила, что в начале 90-х один из ее первых клипов снимал режиссер Степан Михалков, который пригласил поучаствовать для массовки студентов выпускного курса, среди них была Заворотнюк. Ее ролью в клипе была «красавица-русалка».