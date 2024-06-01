SHOT узнал подробности экспериментального лечения Заворотнюк SHOT: семья Заворотнюк ездила в Петербург за индивидуальным лекарством

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Telegram-канал SHOT сообщает, что близкие актрисы Анастасии Заворотнюк отказались использовать для лечения препарат, который был разработан в Москве индивидуально для нее. По его данным, супруг артистки Петр Чернышев обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли для создания специального препарата для лечения, однако из-за недостатка документации и отсутствия клинических испытаний его было решено не использовать.

Канал выяснил, что семья актрисы обратилась в петербургский НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, где производство таких персональных препаратов было «поставлено на поток», со всеми документами и пройденными испытаниями. SHOT пишет, что победить болезнь не удалось из-за ее поздней стадии, но артистке продлили жизнь на четыре года. По информации канала, эффективность терапии Заворотнюк снизилась около года назад.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков рассказал, что актрису дважды оперировали и у нее было два рецидива. А когда шансов на выздоровление осталось совсем немного, семья обратилась в Институт онкологии имени Петрова в Петербурге, где была изготовлена индивидуальная вакцина, добавил профессор.

Чумаков также отметил, что звезде сериала «Моя прекрасная няня» удалили новообразование и провели курс химиотерапии. После этого у нее «все было не так плохо», как обычно бывает при глиобластоме, добавил он. По словам собеседника, за время болезни Заворотнюк сильно изменилась, она не могла ходить сама.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Прощание с актрисой состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.