Наблюдавший Заворотнюк профессор раскрыл подробности ее лечения Профессор Чумаков рассказал о рецидивах и лечении Заворотнюк

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Во время лечения рака мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк произошло два рецидива, сообщил «Свободной прессе» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков, наблюдавший артистку. Профессор добавил, что семья обращалась в его Институт молекулярной биологии, где изготовили индивидуальную вакцину на основе раковых клеток Заворотнюк.

Анастасию дважды оперировали, у нее было 2 рецидива, ее лечили за границей, а уже потом, когда шансов осталось совсем немного, они обратились в Институт онкологии имени Петрова в Петербурге. Там изготовили индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток. Процедура дорогая. В нашем институте, в Москве, в лаборатории пролиферации клеток, я тоже работал с ее клетками, — рассказал специалист.

Чумаков также отметил, что звезде сериала «Моя прекрасная няня» удалили новообразование и провели курс химиотерапии. После этого ее состояние «было не таким плохим», как обычно бывает при глиобластоме. По словам собеседника, за время болезни Заворотнюк сильно изменилась, она не могла ходить сама. При этом профессор добавил, что лично не видел актрису.

Ранее родственники Заворотнюк сообщили в соцсетях, что прощание состоится 1 июня в 11:00–14:00 в Покровском монастыре. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.