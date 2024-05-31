Названо место и время прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк Заворотнюк отпоют в Покровском монастыре, а похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: АГН «Москва»

Анастасия Заворотнюк

Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре в Москве, сообщил телеведущий Андрей Малахов в прямом эфире телеканала «Россия 1» со ссылкой на ее семью. По его данным, актрису похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище.

Пришла информация от семьи, которая смотрит нашу программу в прямом эфире, что прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, а похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня, — сказал Малахов.

Позже родственники Заворотнюк сообщили в соцсетях, что прощание состоится 1 июня в 11:00–14:00 в Покровском монастыре. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. На протяжении нескольких лет она боролась с раком мозга. За актрисой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев. Сообщалось, что ради лечения Заворотнюк он влез в долги: курс в онкологической клинике стоит не менее 500 тысяч рублей, а сутки пребывания там — от 39 до 100 тысяч рублей.