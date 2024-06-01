Появились кадры автомобиля, на котором привезли тело Заворотнюк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Опубликованы кадры автомобиля, на котором привезли тело актрисы Анастасии Заворотнюк. Видео снято около Покровского монастыря в Москве, где началось прощание со знаменитостью. В очередь выстроились около 150 человек, передает корреспондент NEWS.ru.

Церемония прощания продлится до 14:00. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. Место захоронения актрисы будет доступно для посещения с 16:00 до 17:00.

Известно, что семейное захоронение Заворотнюк находится в другом месте. Так, отец актрисы и ее старший брат похоронены в поселке Крекшино.

Как стало известно ранее, мать актрисы Валентина Борисовна за день до смерти дочери посещала Крестовоздвиженский храм в деревне Крекшино. По словам служительницы церкви, женщина вела себя достойно, держалась и никогда не плакала на людях.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. На протяжении нескольких лет она боролась с раком мозга. За актрисой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев. Сообщалось, что ради лечения Заворотнюк он влез в долги: курс в онкологической клинике стоит не менее 500 тысяч рублей, а сутки пребывания там — от 39 до 100 тысяч.