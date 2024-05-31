Появились фото с кладбища, где находится семейное захоронение Заворотнюк

Фото: NEWS.ru

Сейчас на кладбище в Крекшино, в месте, где находится захоронение членов семьи Анастасии Заворотнюк, есть две могилы — отца актрисы Юрия Андреевича, который скончался в 2015 году, и ее старшего брата Станислава, передает корреспондент NEWS.ru. На могилах лежат цветы и портреты родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Отмечается, что в Крекшино находится дом семьи Заворотнюк. Прощание с заслуженной артисткой России пройдет в Покровском монастыре в Москве, сообщил телеведущий Андрей Малахов в прямом эфире телеканала «Россия 1» со ссылкой на ее семью. По его данным, актрису похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище.

Позже родственники Заворотнюк сообщили в соцсетях, что прощание состоится 1 июня в 11:00–14:00 в Покровском монастыре. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. На протяжении нескольких лет она боролась с раком мозга. За актрисой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев. Сообщалось, что ради лечения Заворотнюк он влез в долги: курс в онкологической клинике стоит не менее 500 тысяч рублей, а сутки пребывания там — от 39 до 100 тысяч рублей.