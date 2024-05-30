Что за рак мозга от которого умерла Заворотнюк: симптомы, шансы спастись

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Ей было 53 года. NEWS.ru поговорил с врачом-онкологом и узнал, что такое глиобластома и почему она опаснее других онкологических заболеваний, сколько в среднем живут с таким диагнозом, каковы шансы на выздоровление и где лучше лечение — в России или за рубежом.

Что известно о болезни Заворотнюк

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в сентябре 2019 года. Тогда в СМИ появились сообщения о ее госпитализации в тяжелом состоянии в одну из московских клиник. Писали, что опухоль неоперабельна и болезнь дошла до одной из последних стадий. Вечером того же дня СМИ сообщили, что Заворотнюк ввели в состояние медикаментозной комы.

Актриса перестала появляться на публике за год до сообщений о болезни, несмотря на то, что у нее были подписаны контракты на телевизионные проекты на годы вперед. Никакой информации о ее состоянии родные и близкие не давали. Однако появлялись сообщения о том, что Анастасия лечится за границей, потому что, по мнению ее родственников, там лучше медицина.

Несколько раз появлялись новости о смерти актрисы, каждый раз их опровергали. Только в 2020 году пиар-директор Заворотнюк рассказала, что отек мозга уменьшился и ее перевели из реанимации в обычную палату.

«Это злокачественная опухоль, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Родные передали нам клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые их убивают. Пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию», — заявлял «Интерфаксу» директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров.

В 2021 году СМИ начали писать о рецидиве рака. Тогда за жизнь Заворотнюк боролся известный ученый-нейрохирург Алексей Кривошапкин. Близкие актрисы заявляли, что «он совершил настоящие рукотворные чудеса и подарил Насте вторую жизнь». Последний раз Кривошапкин комментировал состояние Заворотнюк зимой 2023 года. Он говорил больше не о звездной пациентке, а о ее болезни.

«Про Анастасию я ничего говорить не собираюсь. Надо понимать, что все очень индивидуально: двух одинаковых глиобластом не бывает. За последние годы мы серьезно преуспели в изучении этих опухолей, стали лучше их понимать. В центре, где я работаю, используемые технологии позволяют на годы продлить жизнь больных. Мы даже запатентовали этот метод. А вот пациенты с традиционным лечением живут гораздо меньше, и качество их жизни значительно хуже», — заявил он «Комсомольской правде».

Сообщалось, что ради лечения Заворотнюк ее супруг Петр Чернышев влез в долги: курс в онкологической клинике стоит не менее 500 тысяч рублей, а сутки пребывания там — от 39 до 100 тысяч рублей.

Что такое глиобластома и чем она опасна

Директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета профессор Марина Секачева рассказала NEWS.ru, что глиобластома — это злокачественная опухоль клеток головного мозга. Ее опасность, по словам врача, заключается в том, что, во-первых, она бесконтрольно делится, а во-вторых, обладает способностью к метастазированию, то есть дает «отсевы», аналогичные материнской опухоли, в другие органы и ткани.

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«Это характерно для всех злокачественных опухолей — их клетки делятся бесконтрольно, следовательно, опухоль растет. Но если она растет, например, на коже, то она уходит в окружающее пространство. А объем черепной коробки конечен, поэтому даже маленькая опухоль может привести к катастрофическим последствиям», — объясняет онколог.

По словам Секачевой, глиобластома создает повышенное внутричерепное давление — здоровый головной мозг придавливается к стенкам черепной коробки и повреждается.

Можно ли выявить глиобластому на ранней стадии

Марина Секачева подчеркнула, что по большому счету глиобластому всегда выявляют на ранней стадии, но при опухоли мозга, даже самой маленькой, все равно перспективы неутешительные.

«Если мы обнаруживаем маленькие опухоли, например в молочной железе, то мы это рассматриваем как ранняя стадия. Но глиобластома, даже самая маленькая, сантиметровая, все равно имеет крайне плохие прогнозы. Поэтому определять ее на такой ранней стадии, чтобы мы могли ее вырезать и забыть, как при других онкологических заболеваниях, пока нельзя», — отметила врач.

По ее словам, глиобластома — это довольно редкое заболевание, от него излечивается очень небольшое количество людей — не более 10%. Живут с таким диагнозом в среднем около года, добавила она. К тому же все глиобластомы не похожи друг на друга. Более того, внутри каждой опухоли каждая клетка ведет себя по-своему, сказала Секачева.

«Поэтому мы не можем до сих пор полностью победить онкологические заболевания. Слишком все индивидуально», — отметила врач.

Где лучше лечиться — в России или за рубежом

Марина Секачева сообщила, что для лечения глиобластомы применяются как традиционные, так и инновационные методы. К первым относятся хирургические вмешательства.

Фото: Anna Altukhova/Russian Look/Global Look Press

«Прекрасно зарекомендовала себя лучевая хирургия, когда опухоль атакуют рентгеновскими лучами. Существует протонная терапия — это подвариант лучевой терапии. К сожалению, противоопухолевая терапия при глиобластоме малоэффективна», — сказала Секачева.

Врач добавила, что сейчас и в России, и за рубежом разрабатываются вакцины от глиобластомы — препарат во время операции вводят непосредственно в опухоль. По словам онколога, были получены многообещающие результаты.

«С научной точки зрения это потенциально возможно. Пока такой метод применяется в рамках клинических исследований», — добавила Секачева.

По ее словам, лечение глиобластомы примерно одинаково развито и в России, и в других странах с высоким уровнем медицины. Главное, отметила Секачева, попасть к врачу, который имеет опыт лечения таких опухолей и специализируется на них, а в какой стране живет доктор, неважно.

«Лечиться нужно у профессионалов и специалистов по данному виду опухолей. Например, наш НМИЦ им. Бурденко является ведущим мировым учреждением. Нужно просто попасть к людям, которые имеют опыт такого лечения», — рассуждает Секачева.

Что касается медицинского оборудования для лечения глиобластомы, то оснащенность им в России и в западных странах примерно одинаковая. Например, сложный и дорогостоящий аппарат для протонной терапии есть и у нас, и за рубежом.

«Но из-за того, что болезнь редкая, только у нескольких клиник есть эти установки, туда и направляются пациенты со всех стран», — рассказала врач.

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