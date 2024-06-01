Анастасия Заворотнюк: последние новости 1 июня, похороны, наследство, фото

Фото: Вова Жабриков/URA.RU/TASS

Анастасия Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Где похоронят заслуженную артистку России, какое наследство получит семья?

От чего умерла Анастасия Заворотнюк

В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк после рождения третьего ребенка диагностировали рак головного мозга, а именно глиобластому. На протяжении нескольких лет за актрисой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев.

Онколог и врач паллиативной помощи Дмитрий Шабанов предположил, что актриса могла находиться в хосписе, потому что нуждалась в препаратах наркологического обезболивания.

URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что семья Заворотнюк отказалась использовать для ее лечения препарат, разработанный специально для них в московском Институте молекулярной биологии (ИМБ) имени Энгельгардта. Журналисты пишут, что отказ был связан с недостатком необходимой документации по препарату.

«Родные Анастасии Заворотнюк не стали использовать для ее лечения препарат, который специально для них разработали в московском ИМБ имени Энгельгардта… Решение не использовать персональную „вакцину от рака“ было связано с недостатком необходимой документации по ней и различными ограничениями в использовании», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Где похоронят Анастасию Заворотнюк

Прощание с заслуженной артисткой РФ состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.

С 10 часов около Покровского монастыря начала выстраиваться длинная очередь из желающих проститься с Заворотнюк. На распространившихся в Сети фото видна очередь из нескольких десятков человек, которые захотели проводить любимую артистку в последний путь.

Фото: NEWS.ru

Какое наследство достанется семье Заворотнюк

aif.ru пишет, что сейчас наследниками актрисы являются ее муж Петр Чернышев, дети Анна, Майкл и Мила, а также мама Валентина Борисовна. После смерти у Заворотнюк остался 700-метровый особняк в Новомосковском районе, в поселении Марушкинское, в знаменитом Крекшино. Пара приобрела дом еще в 2012 году, однако въехала в него только в 2015-м, после продолжительного ремонта. Сейчас приблизительная стоимость особняка составляет 160 млн рублей. СМИ пишут, что еще в 2021-м дом был переписан на детей, а автомобили Заворотнюк переоформила на маму.

Кроме того, у актрисы была квартира на улице Мытная в центре Москвы. Недвижимость в этом районе столицы оценивается в 50 миллионов рублей. Также в состав наследства войдет квартира на улице Улофа Пальме в районе Раменки — именно там посольства разных стран открывали свои представительства. По слухам, квартира Заворотнюк может стоить до 80 миллионов.

Адвокат Юрий Шель считает, что актриса не оставила завещание, поскольку последние годы находилась в тяжелом состоянии. Он также отметил, что долги Заворотнюк придется выплачивать ее родственникам. Ранее СМИ сообщали, что у семьи актрисы имеются задолженности по кредитам и перед налоговой.

Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Анной Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Анной Фото: Социальные сети Анна Заворотнюк, Майкл Заворотнюк и Валентина Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна Заворотнюк, Майкл Заворотнюк и Валентина Заворотнюк Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

О чем последний сериал с Заворотнюк

По данным KP.RU, последняя киноработа заслуженной артистки России не будет показана зрителям. Речь идет о сериале «Приставы», съемки которого проходили в 2017 году в Москве. Режиссер проекта Владимир Нахабцев — младший рассказал, что Заворотнюк в этой ленте играла роль судьи.

«Это вертикальный сериал, у нее была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита, она осудила какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей, а наши главные герои помогают ей», — сообщил кинематографист.

Есть ли фото Заворотнюк во время болезни

KP.RU опубликовал снимок с камер видеонаблюдения, на которые Чернышев попал из-за нарушения ПДД. Судя по дате, фото сделано в 2022 году. В кадре муж Заворотнюк за рулем Mercedes везет, предположительно, супругу на пассажирском сиденье.

Физиогномист Олег Воеводин считает, что на снимке с камер запечатлена именно Заворотнюк. Воеводин обратил внимание на линию пряди волос около уха, а также линию роста волос, форму лица и нижнюю челюсть.

«Да, это она. Черты лица серьезно изменились. Но есть отличительные признаки, которые остались идентичны», — заявил специалист.

KP.RU отмечает, что многие обратили внимание на схожесть женщины из иномарки с фото Жанны Фриске в период, когда певица сильно изменилась из-за глиобластомы. В обоих случаях впал и истончился нос.

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