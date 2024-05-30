Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни. Какое имущество оставила после себя 53-летняя артистка, было ли завещание?
Что известно об имуществе Анастасии Заворотнюк
Перед смертью Анастасия Заворотнюк жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино в Московской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, особняк площадью 682 квадратных метра артистка приобрела вместе с супругом фигуристом Петром Чернышевым в 2012 году, а переехали в него они в 2015 году.
Телеканал НТВ в 2019 году сообщал, что Анастасия Заворотнюк, помимо загородного дома, являлась собственницей квартиры в центре Москвы, площадь которой 190 квадратных метров, и в Ялте — ее площадь 200 квадратных метров. По данным журналистов, у артистки также было несколько автомобилей.
«Недвижимость Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака головного мозга, оценивают в полмиллиарда рублей. Это трехэтажный особняк площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке, апартаменты в центре Москвы и в Ялте», — говорилось в передаче «Ты не поверишь».
Кому достанется имущество Анастасии Заворотнюк
Адвокат Ольга Власова рассказала Telegram-каналу «Звездач», что после смерти Заворотнюк половину недвижимости получит ее супруг Петр Чернышев, а оставшуюся часть поделят между собой мама актрисы и ее трое детей.
«1/2 мужу, а оставшееся делится на всех наследников первой очереди — дети и родители, но если имущество приобреталось в браке. Добрачное и личное имущество делится на всех», — уточнила юрист.
При этом, передает SHOT, Анастасия Заворотнюк в 2021 году, спустя два года после постановки диагноза, переоформила свой подмосковный коттедж на старших детей — Анну и Майкла.
«Трехэтажный коттедж площадью 682 квадратных метра в поселке Крекшино был переоформлен в апреле 2021 года. Ориентировочно стоимость дома сейчас составляет не менее 160 миллионов рублей», — говорится в сообщении канала.
Как пишет SHOT, автомобили актриса заблаговременно переоформила на свою мать Валентину Заворотнюк.
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press
Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press
Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год
Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres
Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год
Оставила ли Анастасия Заворотнюк завещание
Адвокат Юрий Шель считает, что актриса не оставила завещание, поскольку последние годы находилась в тяжелом состоянии. Он также отметил, что долги Заворотнюк придется выплачивать ее родственникам. Ранее СМИ сообщали, что у семьи актрисы имеются задолженности по кредитам и перед налоговой.
«Завещания, скорее всего, не было, потому что она пять лет пребывала в таком тяжелом состоянии. Если она брала кредиты на себя, то все долги также переходят к наследникам в одинаковой степени. Все, что она не отдала банку, теперь должны выплачивать они. Долги включены также в наследственную массу. И еще неизвестно, в плюс наследники выйдут или в минус», — сказал Teleprogramma.pro адвокат.
По словам Шель, возможен такой вариант, при котором мужу, детям и матери Анастасии Заворотнюк будет невыгодно вступать в наследство и проще отказаться от него.
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