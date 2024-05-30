Наследство Анастасии Заворотнюк: кто получит имущество, было ли завещание

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Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни. Какое имущество оставила после себя 53-летняя артистка, было ли завещание?

Что известно об имуществе Анастасии Заворотнюк

Перед смертью Анастасия Заворотнюк жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино в Московской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, особняк площадью 682 квадратных метра артистка приобрела вместе с супругом фигуристом Петром Чернышевым в 2012 году, а переехали в него они в 2015 году.

Телеканал НТВ в 2019 году сообщал, что Анастасия Заворотнюк, помимо загородного дома, являлась собственницей квартиры в центре Москвы, площадь которой 190 квадратных метров, и в Ялте — ее площадь 200 квадратных метров. По данным журналистов, у артистки также было несколько автомобилей.

«Недвижимость Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака головного мозга, оценивают в полмиллиарда рублей. Это трехэтажный особняк площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке, апартаменты в центре Москвы и в Ялте», — говорилось в передаче «Ты не поверишь».

Кому достанется имущество Анастасии Заворотнюк

Адвокат Ольга Власова рассказала Telegram-каналу «Звездач», что после смерти Заворотнюк половину недвижимости получит ее супруг Петр Чернышев, а оставшуюся часть поделят между собой мама актрисы и ее трое детей.

«1/2 мужу, а оставшееся делится на всех наследников первой очереди — дети и родители, но если имущество приобреталось в браке. Добрачное и личное имущество делится на всех», — уточнила юрист.

При этом, передает SHOT, Анастасия Заворотнюк в 2021 году, спустя два года после постановки диагноза, переоформила свой подмосковный коттедж на старших детей — Анну и Майкла.

«Трехэтажный коттедж площадью 682 квадратных метра в поселке Крекшино был переоформлен в апреле 2021 года. Ориентировочно стоимость дома сейчас составляет не менее 160 миллионов рублей», — говорится в сообщении канала.

Как пишет SHOT, автомобили актриса заблаговременно переоформила на свою мать Валентину Заворотнюк.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Оставила ли Анастасия Заворотнюк завещание

Адвокат Юрий Шель считает, что актриса не оставила завещание, поскольку последние годы находилась в тяжелом состоянии. Он также отметил, что долги Заворотнюк придется выплачивать ее родственникам. Ранее СМИ сообщали, что у семьи актрисы имеются задолженности по кредитам и перед налоговой.

«Завещания, скорее всего, не было, потому что она пять лет пребывала в таком тяжелом состоянии. Если она брала кредиты на себя, то все долги также переходят к наследникам в одинаковой степени. Все, что она не отдала банку, теперь должны выплачивать они. Долги включены также в наследственную массу. И еще неизвестно, в плюс наследники выйдут или в минус», — сказал Teleprogramma.pro адвокат.

По словам Шель, возможен такой вариант, при котором мужу, детям и матери Анастасии Заворотнюк будет невыгодно вступать в наследство и проще отказаться от него.

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