Последний сериал с Заворотнюк: о чем он, почему не выйдет на экраны

Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

СМИ сообщили, что последняя киноработа заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк не будет показана зрителям. Почему так, о чем сериал «Приставы», какую роль там исполнила Заворотнюк?

Что известно о последнем сериале с Заворотнюк

По данным KP.RU, речь идет о сериале «Приставы», съемки которого проходили в 2017 году в Москве. Режиссер проекта Владимир Нахабцев — младший рассказал, что у Заворотнюк в этой ленте была роль судьи.

«Это вертикальный сериал, у нее была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита, она осудила какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей, и наши главные герои помогают ей в этом», — сообщил он.

По словам режиссера, съемки ленты прошли без каких-либо инцидентов и скандалов. Нахабцев-младший отметил, что никто из коллег Заворотнюк по съемочной площадке не заметил у нее проблем со здоровьем.

«Настя вообще была замечательная, очень чувственная, профессиональная, некапризная, несмотря на то что очень известная», — подчеркнул режиссер.

По сюжету главный герой Егор Грачев работает в территориальном отделе службы судебных приставов. Он прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. Нередко в обход инструкций он помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций.

«У Грачева постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. То, что фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения, — дело обычное. Но у Грачева ко всему прочему есть личные неприязненные отношения с начальником отдела Нестеровым — они влюблены в одну женщину», — гласит описание сериала на сайте «Кинопоиск».

Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press Анастасия Заворотнюк

Почему зрители не увидят последний сериал с Заворотнюк

Первоначально планировалось, что сериал «Приставы» выйдет в эфир в 2022 году. Однако на данный момент проект все еще находится в стадии производства.

Как отмечается, в итоге сериал не выйдет на экраны из-за большого количества времени, прошедшего после конца съемок. Об этом сообщил актер Андрей Чадов, который также принимал участие в съемках «Приставов».

«Я думаю, он не выйдет, потому что уже прошло сколько лет», — сказал артист.

Нахабцев-младший в свою очередь сообщил, что решение не выпускать сериал приняла команда телеканала, который планировал прокат ленты.

«Это решение телеканала, так бывает», — добавил режиссер.

Что известно о смерти Заворотнюк

В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк после рождения третьего ребенка диагностировали рак головного мозга, а именно глиобластому. С тех пор она не появлялась на публике, прекратила какие-либо контакты с прессой и не вела соцсети.

В октябре 2019 года артистка проходила реабилитацию в специализированном центре для тяжелобольных пациентов. Тогда же в соцсетях появилось первое официальное заявление от семьи, в котором СМИ и поклонников попросили «уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни».

В 2020 году СМИ сообщили, что Заворотнюк стало лучше, однако она передвигается в инвалидном кресле и сильно изменилась внешне.

30 мая 2024 года стало известно, что Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет. Прощание с актрисой пройдет в Покровском монастыре в Москве, сообщил 31 мая телеведущий Андрей Малахов в прямом эфире телеканала «Россия 1» со ссылкой на ее семью. По его данным, актрису похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище.

«Пришла информация от семьи, которая смотрит нашу программу в прямом эфире, что прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, а похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня», — сказал Малахов.

Позже родственники Заворотнюк сообщили в соцсетях, что прощание состоится 1 июня в 11:00–14:00 в Покровском монастыре. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.

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