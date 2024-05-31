Петров сыграет аутиста в фильме «Почтарь»: о чем картина, когда премьера

Фото: KION

Кадр из фильма «Почтарь»

В Рязани стартовали съемки картины «Почтарь» с актером Александром Петровым в главной роли. Что известно о сюжете фильма, когда состоится премьера?

Что за фильм «Почтарь» с Петровым

Онлайн-кинотеатр Kion приступил к съемкам художественного фильма «Почтарь», в котором главную роль исполнит актер Александр Петров. Жанр ленты заявлен как драма с элементами детектива, а действия происходят во времена Великой Отечественной войны — в 1942 году.

Как уточняется, Петров сыграет молодого почтальона с аутизмом, которого все зовут Почтарь.

«Онлайн-кинотеатр Kion приступил к съемкам полнометражного фильма „Почтарь“ — драмы с элементами детектива, действие которой происходит в 1942 году в небольшом советском городке. Главного героя фильма, молодого чудаковатого почтальона, сыграет Александр Петров», — рассказали ТАСС в пресс-службе Kion.

По сюжету при доставке пропадает важное письмо. Отправление не доехало от почты до военкомата. Следователь ищет виновного, и подозрение падает на Почтаря.

«1942 год. В небольшом советском городке пропадает особо важное письмо из военного ведомства, которое должны были доставить от почты до военкомата. Пытаясь найти ответственного за произошедшее, следователь понимает, что последним письмо видел местный почтальон — молодой человек „со странностями“, которого местные зовут Почтарем. Он с детства носит письма и всегда слыл чудаковатым парнем, но со своими обязанностями справляется безупречно, горожане ему симпатизируют. Но может ли он действительно быть причастным к пропаже письма? И зачем ему это?» — гласит описание сюжета ленты на портале kino.mail.ru.

Съемки фильма проходят в Рязани и Рязанской области. Производством занимаются онлайн-кинотеатр Kion, ООО «Трикита Энтертэйнмент» при поддержке Министерства культуры РФ.

Премьера «Почтаря» состоится в 2025 году — в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. После цифровая премьера пройдет на Kion.

«Горожане симпатизируют ему (Почтарю. — NEWS.ru), он здесь свой. Но что случилось с письмом? И что здесь „не так“? Это история о вечном противоборстве жизни со смертью. История о человеке, как казалось его окружению, больном и слабом, который вдруг вмешался в схватку жизни и смерти и изменил ее исход. Фильм „Почтарь“ предлагает зрителям необычный взгляд на войну: в нем нет боевых действий, а главное сражение проходит в душе главного героя. Вопрос, на который авторы ищут ответ, — возможна ли ложь во благо и какова цена этой лжи», — рассказали РБК Life создатели ленты.

Фото: KION Кадр из фильма «Почтарь»

Кто сыграет в «Почтаре», кто режиссер

Режиссером фильма стал Андрей Разенков («Тесты для настоящих мужчин», «Северное сияние»). Он же вместе с Михаилом Петуховым («Кромовъ») выступил соавтором сценария.

Помимо Петрова, в «Почтаре» сыграют Инга Оболдина («Скажи правду»), Полина Агуреева («Ланцет»), Влад Абашин («Завод»), Дмитрий Ковган («Цикады»), Александр Мичков («Зеленая карета»), Юрий Беляев («Львиная доля»), Федор Лавров («Тень Чикатило») и Алексей Розин («Нелюбовь»).

«После съемок и премьер больших фильмов, блокбастеров, я зашел на съемочную площадку камерного фильма, где впервые прочувствовал очень важную и простую вещь: я никому ничего не доказываю, даже себе, ничего не ожидаю от фильма, не ожидаю реакций на него, просто растворяюсь в классно написанном сценарии, который по воле судьбы ждал меня много лет, в очень простой и очень сложной истории, в роли, подобной которой никогда не играл. Чистое творчество», — цитирует пресс-служба Kion Петрова.

По словам Федора Лаврова, история, придуманная сценаристами, показалась ему очень человечной, трогательной, со своей внутренней правдой.

«Мой герой хочет отправиться на фронт, но по ряду обстоятельств он не может это сделать, и в связи с этим у него внутри есть противоречия. Наша история — очень любопытный взгляд на жизнь людей во время войны», — сказал артист, который ранее исполнил роль маньяка в сериале «Тень Чикатило».

Инга Оболдина в свою очередь отметила, что сценарий «Почтаря» ей очень понравился. Как подчеркнула актриса, история фильма — об «ангелах», которые живут даже в страшное время.

«История, которая помогает поверить в то, что в то далекое, страшное время и даже сейчас среди нас живут ангелы, которые помогают преодолеть горе, потери и отчаяние. И, конечно, нам кажется, что это просто странные, порой нелепые люди, но только позже мы понимаем их ангельскую сущность…» — заявила Оболдина.

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