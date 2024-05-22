«Тень Чикатило», личная жизнь, новые фильмы: чем известен Федор Лавров

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В четверг, 23 мая, завершится первый сезон сериала «Тень Чикатило», главную роль в котором исполнил Федор Лавров. Что известно об актере, как он высказывался о фильмах про маньяков, в каких еще проектах задействован?

Кого Лавров сыграл в «Тени Чикатило»

«Тень Чикатило» — художественный сериал режиссеров Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили, спин-офф «Чикатило», рассказывающий об ангарском маньяке Михаиле Попкове, на счету которого как минимум 83 жертвы, его и сыграл Лавров.

По сюжету, главный антагонист встретился с ростовским потрошителем Андреем Чикатило, что стало отправной точкой в становлении нового неуловимого монстра. Как рассказал Сарик Андреасян, сериал не будет документальным воссозданием реальной истории. К примеру, фамилию маньяка Попкова заменили на Попцов.

В беседе с «2х2.медиа» артист ответил на вопрос, какие чувства испытывал, перевоплощаясь в маньяка.

«Когда хирург оперирует, он этически не может испытывать эмоций по отношению к кому-то. То же и здесь. Ты можешь размышлять на эту тему, потому что необходимо понимание, почему перед тобой негодяй. Но неправильно испытывать эмоции к человеку и одновременно играть его. Не бьется просто», — сказал Лавров.

Актер добавил, что сам смотрит истории о серийных убийцах только, когда ему требуется изучить историю злоумышленников. По словам Лаврова, пока общество интересуется маньяками, режиссеры будут продолжать снимать о них картины.

Фото: Пресс-служба Okko Федор Лавров в сериале «Тень Чикатило»

В подобных проектах звезда «Тени Чикатило» не видит ничего плохого, поскольку, например, Сарик Андреасян, не делает из убийц героев.

Чем известен Лавров

Федор Лавров родился 15 ноября 1975 года в Санкт-Петербурге в семье заслуженного артиста РСФСР Николая Лаврова и актрисы ТЮЗа имени Брянцева Натальи Боровковой.

«У многих людей, рожденных в известных семьях, случаются комплексы — им жутко хочется добиться всего и без чьей-либо помощи. У меня такое было — честно скажу, сильно ранили ироничные замечания, что я — сын Лаврова. При этом всегда понимал, что дальнейшую жизнь свяжу с искусством», — рассказывал он.

В 1996 году он окончил Театральную академию в Санкт-Петербурге. В кино Лавров дебютировал в 1997 году в картине «Американка». Также артист снимался в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Именины», «Свой-чужой», «Черта», «Москва, я люблю тебя!», «Однолюбы», «Оттепель», «Винтик пропаганды», «Деньги», «Ивановы», «Территория», «Лучше, чем люди», «Бихэппи», «Первый Оскар», «Аманат», «Шаляпин», «Я на перемотке!» и других.

Всего в его фильмографии более 170 работ.

Что известно о личной жизни Лаврова

Первую жену Федора Лаврова звали Софья, они были знакомы еще со школы. В 1995 году у супругов родилась дочь Глафира. Она тоже стала актрисой.

Вторая жена Лаврова — юрист-международник Елена. У пары есть дочь Марта и сын Фрол.

«Если разумно подходить к своему расписанию, то на все хватает времени. Понятно, что хотелось бы больше времени проводить вместе с детьми, но ведь главное — желание. Бывают периоды, когда я сильно загружен, бывают, когда чуть меньше», — делился Лавров с «Газетой.ru».

Чем сейчас занимается Лавров

Федор Лавров продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Иван Васильевич», «Дядя Жорж» и «Мастер и Маргарита».

В 2023 году артист снялся в картинах «Трейдер», «АльфаРомео», «По щучьему велению», «За Палыча!», «Отпуск в октябре», «Ухожу красиво», «Отмороженные», «Наследие», «Эра» и «Поедем с тобою в Макао».

В 2024 году вышли ленты «Внутри убийцы», «Ангелы района», «777» и «Мосгаз. Дело № 10. Метроном» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Скрытые мотивы», «Руки вверх», «Александр I» и «В баню!» с Лавровым.

«Сказать, что есть какая-то заветная мечта, правда, не могу. Мне так нравится все то, что происходит, что я могу работать и получать удовольствие от этого. Я бы хотел, чтобы так и оставалось, наверно. Чтобы у меня была возможность самовыражения, возможность творчества. И это было бы прекрасно. И, конечно, хочется расти, не хочется топтаться на месте», — говорил актер.

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