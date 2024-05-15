Ностальгия и новый секс-символ: как «Сто лет тому вперед» заработал 1 млрд

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Фильм «Сто лет тому вперед», снятый по мотивам одноименной повести Кира Булычева, собрал в прокате более миллиарда рублей. Как ему это удалось, чем лента зацепила зрителей?

Сколько фильм «Сто лет тому вперед» собрал в прокате

В день, когда фантастический фильм вышел на больших экранах, 18 апреля, он получил более 34 млн рублей. Каждые последующие выходные лента собирала более 300 млн рублей. Сейчас из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино следует, что картина «Сто лет тому вперед» собрала 1 217 923 373 рубля при бюджете 900 миллионов рублей.

Что сказали об актерах фильма «Сто лет тому вперед»

Образ девочки из будущего Алисы Селезневой воплотила Дарья Верещагина. Ее экранным другом Колей Герасимовым стал Марк Эйдельштейн. Отца Алисы профессора Селезнева сыграл Константин Хабенский. Роль мамы «гостьи из будущего» Киры сыграла Виктория Исакова.

Пиратами, преследующими подростков, стали Александр Петров, сыгравший Весельчака У, и Юра Борисов, перевоплотившийся в Глота. Продюсер проекта Федор Бондарчук озвучил робота Вертера.

Портал «Рамблер Kино» писал, что Алиса Селезнева в советской ленте «Гостья из будущего» «была мечтой каждого советского мальчика». На сайте говорится, что в нее «были влюблены даже те, кто это отрицал».

Героиня «Ста лет тому вперед» подобных ассоциаций не вызвала. Например, дочь Кира Булычева Алиса Лютомская выразила мнение, что Верещагина не смогла убедительно передать влюбленность, однако она хороша. Тем не менее, по ее словам, актеры, сыгравшие главных героев Алису и Колю, «чудесные удачные красавчики».

С тем, что Эйдельштейн красавчик, согласны и в Сети. В марте 2024 года на портале «Счастливые родители» пользователи назвали актера новым секс-символом.

«Новый Коля (Марк Эйдельштейн) чуть ли не более харизматичен, чем Алиса: умен, обаятелен, красив, ироничен и даже постироничен. В ключевые моменты поворачивается к камере и начинает дикторским тоном объяснять зрителям происходящее. Он смел и активен, и знакомство с Алисой и будущим не особо его трансформирует. Для меня это ключевое отличие от старой версии», — написал dmitrythewind.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Понравились ли россиянам спецэффекты в «Сто лет тому вперед»

Кинокритик и автор Telegram-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев подчеркнул, что зрителям представили не ремейк и не экранизацию повести Булычева. По его словам, из оригинального произведения взяты только завязка, имена и некоторые характеристики героев.

«Глаз порадует теплый цветокор и клиповая визуальная эстетика. Тревоги сердца заглушит россыпь отечественных звезд на первом плане. <...> У картины Андрющенко есть шанс положить начало новой франшизе — с набором пасхалок из поп-культуры и более детальной проработкой Земли будущего. Тем более литературная основа следующих сюжетов уже написана», — считает критик.

Обозреватель Lenta.ru считает, что на фоне последних фильмов Marvel или «Охотников за привидениями» картина Андрющенко выглядит свежо. По его мнению, по духу картина напоминает ленты Роджера Кормана — треш-хорроры, триллеры и низкобюджетную фантастику.

Зачем еще ходят на «Сто лет тому вперед»

Пользователи Сети предположили, что авторы хотели заработать не только на молодежи, но и на старшем поколении. В частности, некоторые зрители посчитали, что взрослым попытались продать ностальгию.

«Как я и предполагал, это типичный пример попытки срубить бабла на ностальгии по старому фильму. Это чистая спекуляция на „Гостье из будущего“ и никакая не самостоятельная постановка по мотивам произведения Кира Булычева», — возмутился пользователь портала «Кино-Театр» Эду@рд.

Однако у этой точки зрения нашлись противники. В комментариях напомнили, что современное кино снимают не для ностальгии.

«Не надо забывать ,что новые экранизации детской литературы (или по мотивам) снимают не для старичков, чтобы они могли окунуться в ностальгию по своему детству (для этого достаточно просто включить фильм того времени, чтобы предаться воспоминаниям), а именно для молодого поколения, адаптируя под их восприятие», — подчеркнула пользовательница с ником ODA.

«Нормально посмотрели обеих „Алис“. С полным пониманием, где смеяться и что это за время такое показано, и почему фильмы разные», — резюмировала Мария Б.

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