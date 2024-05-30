Первая роль Петросяна, Уварова в сериале о разводе: что смотреть на неделе

Фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»

Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»

С 30 мая по 6 июня в кино выходят итальянская комедия «(Не)идеальные мужчины» и семейный фильм «Манюня: Приключения в Москве». На платформах стартуют сериал «Развод по расчету», криминальная комедия «На автомате» и триллер «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

»(Не)идеальные мужчины»

Премьера: 30 мая.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Серена Гранди, Росио Муньос, Франческо Паннофино, Луиджи Лучано, Паоло Руффини, Франческо Альбанезе.

Зачем смотреть: итальянская комедия о четырех друзьях, которые попадают в парадоксальные приключения во время чемпионата Европы по футболу.

Действие развивается в разгар ЧЕ. Почти все итальянские мужчины забыли об обычной жизни и смотрят матчи по ТВ. Но главные герои — Габриэле, Дженнаро, Оскар и Пако — не болельщики, поэтому им нечем заняться в эти дни.

Устав от безуспешного поиска работы, они находят новый способ получить быстрые деньги. Герои начинают ходить на свидания с женщинами, чьи мужчины погрязли в футбольных страстях.

»(Не)идеальные мужчины» — второй фильм известного комика и режиссера Франческо Альбанезе. В фильме появится Серена Гранди, секс-символ 1980–1990-х, которую зритель знает по «Великой красоте» Паоло Соррентино.

«Манюня: Приключения в Москве»

Премьера: 30 мая.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Карина Каграманян, Екатерина Темнова, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Нонна Гришаева, Янина Студилина, Дмитрий Ласкин, Дарья Калмыкова.

Зачем смотреть: полнометражный семейный фильм о героине бестселлера Наринэ Абгарян Манюне и ее подругах.

Полный метр расскажет о новых приключениях рыжеволосой непоседы Манюни, которая вместе с подругами — Каринэ и Наринэ — отправится на летние каникулы в долгожданное путешествие в Москву. Манюня давно мечтала сходить на концерт любимой группы «Земляне».

Однако во время поездки она успевает не только послушать любимые песни, но и погулять по Красной площади, паркам столицы, оказаться в цирке на Цветном бульваре и встретить невероятных знакомых.

В съемках картины принял участие юморист Евгений Петросян, для которого эта роль стала дебютом в большом кино. Петросян сыграл Григория Савельевича, старого друга бабушки Манюни Розы Иосифовны, который стал гидом и проводником своих армянских приятелей в Москве.

По словам комика, ему не раз предлагали сняться в кино, но именно Манюня тронула его добрым ностальгическим посылом. К тому же, как подчеркнул юморист, он рад, что его дети смогут посмотреть на папу в кино.

«Развод по расчету»

Премьера: 3 июня.

Где смотреть: ТНТ.

В ролях: Алина Алексеева, Степан Девонин, Ирина Темичева, Нелли Уварова, Дмитрий Белоцерковский, Галина Безрук, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев.

Зачем смотреть: комедийный сериал о бытовых проблемах и семейных ценностях.

В центре сюжета молодая семейная пара — Катерина и Степан. Они живут в стесненных условиях и мечтают об отдельном жилье. Оба героя работают в строительной фирме, которая, как выяснилось, дает квартиры сотрудницам, являющимся матерями-одиночками.

Тогда пара фиктивно разводится, чтобы Екатерина получила статус и заветную квартиру. Однако молодой паре будет непросто имитировать развод перед близкими и коллегами.

Над проектом работал режиссер Александр Назаров, который писал ранее сценарии к сериалам «Дылды», «Ивановы-Ивановы». «Развод по расчету» — дебют Назарова в качестве постановщика.

«На автомате»

Премьера: 5 июня.

Где смотреть: «Кинопоиск».

В ролях: Денис Косиков, Слава Копейкин, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк.

Зачем смотреть: криминальная комедия Бориса Акопова со звездой сериала «Слово пацана».

Действие начинается в заброшенном гараже в городе Неясный. Два брата — прагматичный айтишник Женя и инфантильный мечтатель Рома Кашин — находят дорогостоящий товар. Юноши давно искали способ заработать, поэтому придумывали варианты криминальной схемы. Однако вместо легких денег они находят лишь неприятности.

В опасную игру оказываются втянуты многие жители городка: Светлана — мать-одиночка, Альберт — хозяин ломбарда, Леля — тату-мастер, полицейский Басов с дочерью-блогером и, разумеется, местный и столичный криминальный мир.

Режиссером проекта стал Борис Акопов («Кэт», «Бык»). В его фильмографии «На автомате» — это первый сериал и первая комедия.

«Эрик»

Премьера: 30 мая.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Вейд Аллен-Маркус, Габи Хоффман, МакКинли Белчер III, Дэн Фоглер, Фиби Николлс.

Зачем смотреть: драматический мини-сериал о потерявшем сына кукловоде, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч.

Действие разворачивается в 1980-х. По сюжету кукольник и автор популярного детского телешоу по имени Винсент стремится разыскать пропавшего сына. Найдя рисунки ребенка со сказочным существом Эриком, он от отчаяния начинает верить, что если создать выдуманную куклу и показать ее по телевизору, то сын вернется домой.

Картина основана на реальной истории.

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