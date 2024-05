В РФ переснимут «Сверхъестественное» с Кологривым и Янковским? Что известно

СМИ сообщают, что телеканал ТНТ намерен снять российскую адаптацию американского сериала «Сверхъестественное» с Никитой Кологривым и Иваном Янковским. Что известно об этом возможном проекте, какой прогноз дают кинокритики?

Что известно о российской адаптации «Сверхъестественного»

Как сообщает портал thegirl.ru, телеканал ТНТ планирует выпустить российскую адаптацию популярного американского сериала «Сверхъестественное». По данным источника, главные роли в этом проекте могут исполнить актеры Никита Кологривый и Иван Янковский.

«Кастинг на главные роли тоже звучит амбициозно: Дина и Сэма Винчестеров могут сыграть Иван Янковский и Никита Кологривый», — отмечает ресурс.

Кологривый и Янковский ранее вместе снимались в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. В ближайшее время ожидаются премьеры фильма «Икария» и сериала «Преступление и наказание» с участием Янковского. Кологривый же появится на экранах в картинах «Кореша», «Любовь зла» и «Возвращение попугая Кеши».

Официальных комментариев от ТНТ или вышеуказанных актеров на настоящий момент не поступало.

Российская адаптация «Сверхъестественного» получится успешной?

Российская адаптация «Сверхъестественного» с Янковским и Кологривым в главных ролях, если удастся договориться с американцами о получении прав, может получиться удачной, считает кинокритик Давид Шнейдеров. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что актеры уже работали вместе в «Слове пацана».

Эксперт отметил, что в России есть примеры как хороших попыток переснять западные сериалы, так и не совсем удачных. В качестве примера он привел сериалы «Моя прекрасная няня» и «Люба, дети и завод…», первый из которых получился интереснее второго.

«Если они договорятся с американцами, может быть, что-то получится. У нас были хорошие адаптации, были и не очень. Например, „Закон и порядок“ с Игорем Лагутиным был лучше, чем с Дмитрием Брусникиным. Сериал „Моя прекрасная няня“ был лучше, чем „Люба, дети и завод…“. Янковский и Кологривый уже работали вместе в „Слове пацана“. Почему бы нет?» — высказался Шнейдеров.

О чем сериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» — американский телесериал в жанре темного фэнтези, созданный Эриком Крипке. Премьера ленты состоялась на телеканале The WB 13 сентября 2005 года, затем она стала частью программы телеканала The CW, который образовался после слияния The WB и UPN.

С актерами Джаредом Падалеки и Дженсеном Эклсом в главных ролях Сэма и Дина Винчестеров соответственно сериал повествует о двух братьях — охотниках за нечистью. Они путешествуют по США на черном Chevrolet Impala 1967 года, расследуя паранормальные явления, многие из которых основаны на городских легендах и фольклоре, а также сражаются с порождениями зла: демонами, призраками и другой нечистью. Производством сериала занимается компания Warner Bros. Television вместе с Wonderland Sound and Vision.

Съемки сериала проходили в Британской Колумбии (Канада), а создание сериала заняло более 10 лет, учитывая, что создатель шоу Эрик Крипке многие годы разрабатывал проект. Пилотную серию посмотрели 5,69 млн человек, а рейтинги первых четырех серий позволили The WB заказать полный первый сезон. Вначале Крипке планировал завершить историю на третьем сезоне, однако позже решил снять полных пять.

В пятом сезоне завершилась основная сюжетная линия, и Крипке покинул пост шоураннера проекта. Сериал продолжился с Серой Гэмбл (6–7-й сезоны), Джереми Карвером (8–11-й сезоны) и Эндрю Даббом с Робертом Сингером (12–15-й сезоны) в качестве шоураннеров.

