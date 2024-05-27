В России захотели переснять «Сверхъестественное» с Янковским и Кологривым The Girl: Янковский и Кологривый сыграют в адаптации «Сверхъестественного»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

В России хотя снять адаптацию американского сериала «Сверхъестественное», пишет The Girl. По данным портала, проект возьмет на себя телеканал ТНТ, а на главные роли рассматривают Ивана Янковского и Никиту Кологривого.

Артисты, по предварительной информации, исполнят роли братьев Дина и Сэма Винчестеров. Отмечается, что ранее они вместе уже работали в сериале «Слово пацана».

Премьера «Сверхъестественного» состоялась 13 сентября 2005 года. Всего было выпущено 15 сезонов, а также снято несколько спин-оффов в рамках франшизы.

Ранее блогер Дина Саева призналась, что ее утвердили на главную женскую роль в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Девушка заявила, что отказалась от участия в съемках ради отношений. В частности, по ее словам, на такое решение повлияло наличие сцен с поцелуями в сериале. Создатели сериала предупредили блогера, что съемки займут не один год и большую часть времени необходимо будет жить в России.

В свою очередь певец Егор Крид рассказал, что ему предложили сыграть главную мужскую роль в российской версии «Постучись в мою дверь». Однако, по словам музыканта, он не смог договориться о гонораре и датах съемок. Как отметил артист, создатели проекта заявили, что он должен будет работать каждый день в течение полугода.