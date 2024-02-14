Крид объяснил, почему не сыграл Серкана в адаптации «Постучись в мою дверь» Крид не смог договориться о гонораре за съемки в фильме «Постучись в мою дверь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Крид

Музыкант Егор Крид заявил, что не смог договориться о гонораре и датах съемок в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Он отметил, что ему предложили сыграть главную роль — архитектора Серкана Болата. По его словам, его поставили перед фактом, что придется сниматься каждый день в течение шести месяцев, передает Super.ru.

Не сошлись по гонорару. Меня звали туда на главную роль. Мы не сошлись по гонорару и по датам. Шесть месяцев каждый день съемки — это очень дорого. В итоге они сняли каких-то других актеров, кого-то набрали. Посмотрим, наверное, я не сильно пожалею, — заявил артист.

Роль Болата, которого в российской версии зовут Сергей, сыграет Никита Волков. В основу российской адаптации «Постучись в мою дверь» ляжет история о притворстве. Бизнесмен и молодая девушка вынуждены притворяться обрученной парой. По словам продюсера, российская версия будет отличаться от оригинальной.

Ранее резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец рассказала, что в российской версии турецкого романтического сериала «Постучись в мою дверь» исполнит роль капризной певицы по имени Лана. По сюжету Лана приезжает в дом, который для нее подготовила компания, где работает главная героиня сериала — Саша.