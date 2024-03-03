Дина Саева раскрыла причину отказа от роли в «Постучись в мою дверь» Саева заявила, что отказалась от роли в «Постучись в мою дверь» ради отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дина Саева

Российский блогер Дина Саева призналась, что ее утвердили на главную роль в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». В интервью Лауре Джугелии для ее YouTube-шоу девушка заявила, что отказалась от участия в съемках ради отношений. В частности, по ее словам, на такое решение повлияло наличие сцен с поцелуями в сериале.

Саева рассказала, что ее пригласили на кастинг в картину режиссеров Всеволода Аравина и Каролины Кубринской, когда она жила в Дубае, и прошла все этапы утверждения в проект. Создатели сериала предупредили блогера, что съемки займут не один год и большую часть времени необходимо будет жить в России.

Я сериал не смотрела. <...> Я до этого не думала, что там будут настоящие поцелуи, возможно постельные сцены. Я взвесила все за и против и поняла, что я не могу. Мне было очень неловко. <...> Я поняла, что не хочу участвовать в этой авантюре, потому что для меня отношения важнее участия в сериале, — призналась Саева.

Ранее певец Егор Крид рассказал, что ему предложили сыграть главную роль в российской версии «Постучись в мою дверь». Однако, по словам музыканта, он не смог договориться о гонораре и датах съемок. Как отметил артист, создатели проекта заявили, что он должен будет работать каждый день в течение полугода.