Фильм «Хой» о группе «Сектор Газа»: премьера, сюжет, кто сыграет Клинских

Фото: PREMIER

Кадр из документального фильма «Хой»

В России представили проект художественного фильма «Хой» о панк-рок-группе «Сектор Газа». Когда ожидается премьера картины, какой будет сюжет, кто сыграет лидера культового коллектива Юрия Клинских?

Что известно о фильме про «Сектор Газа»

23 мая на питчинге Фонда Кино презентовали проект байопика «Хой» о лидере группы «Сектор Газа» Юрие Клинских, более известном под сценическим псевдонимом Юра Хой. Режиссером картины выступит Владимир Щегольков, который работал над такими лентами, как «Нежность», «Везет», «Цербер» и другими.

Как отмечают авторы фильма, это будет история об отце, муже и музыканте. Проект создается при поддержке семьи Хоя.

«Лето 2000 года. Легенда российского панк-рока Юрий Хой возвращается в свой родной Воронеж. Ему 36 лет. За его плечами стадионы и миллионные продажи кассет, однако Юра опустошен. Воронеж — его место силы. Тут его семья, дочки, музыканты, с которыми он начинал. В Воронеже Юра проводит три дня. Это последние три дня его жизни. Но, Юра, конечно, об этом не знает», — гласит описание грядущей картины.

Специально для фильма песни «Сектора Газа» будут перезаписаны с более качественным звучанием. Начало съемок запланировано на осень 2024 года. Дата премьеры картины на настоящий момент не определена.

Кто сыграет Юру Хоя

Сейчас на роль лидера «Сектора Газа» проходит кастинг, сообщается на сайте «Нашего Радио». Сыграть Хоя могут актеры Юрий Борисов, Кузьма Сапрыкин и Никита Еленев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кузьма Сапрыкин

Юра Борисов известен широкому зрителю по ролям в таких проектах, как «Мотыльки», «Закон каменных джунглей», «Т-34», «Союз спасения», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Эпидемия» (второй сезон) и других. Кроме того, актер исполнил одну из главных ролей в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», который завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в мае 2024 года.

Среди работ Кузьмы Сапрыкина такие ленты, как «Аврора», «Инсомния», «Казанова», «Проект „Анна Николаевна“», «Екатерина. Самозванцы», «Золотая Орда», «Движение вверх» и другие.

Никита Еленев исполнял роли в сериалах «Цикады», «Химера», «Везет», «Последний аксель», «Гости из прошлого», «Эпидемия» и снимался в других проектах.

Чем известен Юра Хой

Юрий Клинских родился 27 июля 1964 года в Воронеже. Он является основателем и бессменным лидером культовой панк-рок-группы «Сектор Газа». 9 июня 1988 года состоялось первое выступление коллектива в «электрическом» составе в Д/К «Карла Маркса», там группа получила приз зрительских симпатий. Однако традиционно датой основания «Сектора Газа» считается 5 декабря 1987 года, когда состоялось первое сольное исполнение Клинских в воронежском рок-клубе.

Большой пласт творчества Хоя посвящен остросоциальным проблемам времен перестройки, «лихих 90-х», а также темам загробной жизни и мистики. В своих песнях он старался учитывать события общественной и личной жизни, поступки людей, повседневные бытовые ситуации, при этом используя в текстах некоторых композиций ненормативную лексику.

Фото: PREMIER Кадр из документального фильма «Хой»

Творчество Клинских вызывало либо глубокий интерес, либо протест со стороны аудитории. Считается, что благодаря перестройке остросоциальные, изобилующие обсценной лексикой песни «Сектора Газа» смогли достучаться до сердца народа, а Хой таким образом получил популярность у публики, истосковавшейся по запретным темам. При этом ненормативную лексику Хой, вопреки расхожему стереотипу, старался не использовать. Нецензурные выражения и жаргонизмы в его песнях передают характер и особенности речи персонажей.

«Сектор Газа» и его лидер стали весьма известны в России и СНГ. Несмотря на то, что поздние тексты группы были более сдержанными, у большинства поклонников и представителей музыкальной индустрии группа ассоциировалась с нецензурной лексикой и похабными песнями.

За время творческой деятельности Хой побывал с гастролями во многих городах России и за ее пределами (Белоруссия, Германия, Израиль, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония).

Клинских скончался 4 июля 2000 года в частном доме по улице Барнаульской в Воронеже. До сих пор обстоятельства его смерти остаются невыясненными, а данные о проведении вскрытия отсутствуют. Милиция подробного расследования не проводила. По неофициальной информации, музыкант мог скончаться из-за наркотиков.

Похороны бессменного лидера «Сектора Газа» состоялись 6 июля 2000 года на Левобережном кладбище в Воронеже.

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