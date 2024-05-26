Проститутки, олигархи, Юра Борисов: какой фильм победил в Каннах

Фото: IMAGO/Stefanos Kyriazis / LiveMe/Global Look Press

Фильм американского режиссера «Анора» с российскими актерами в главных ролях завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Что известно о фильме, почему его называют «самым русским фильмом в Каннах», какие еще картины получили призы?

Что за фильм «Анора», почему получил приз в Каннах

Трансляцию закрытия кинофестиваля вел телеканал France 2. «Анора», которую снял американский режиссер Шон Бейкер, рассказывает историю о стриптизерше и секс-работнице с Брайтон-Бич, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Родители жениха спешно летят из России в США, чтобы аннулировать брак.

Комедия продолжительностью более двух часов была снята американскими независимыми компаниями FilmNation Entertainment и Cre Film и пошла в прокат в независимой компании NEON. Среди известных фильмов, которыми занималась эта компания, были корейский «Паразит» (2019), «В чужой шкуре» (2020) режиссера Брэндона Кроненберга, «Треугольник печали» (2022) и фильм иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Зерно священного инжира», премьера которого состоялась в последний день Каннского кинофестиваля.

При чем тут Россия, какие актеры снимались в фильме

Российские СМИ оценили тот факт, что высшую награду в Каннах получил фильм с российскими актерами и сюжетом, связанным с Россией. «Известия» даже отметили это событие заголовком «Юра, мы всех победили» (отсылка к актеру Юре Борисову). Портал «Искусство Кино» также назвал картину «самой русской» лентой на кинофестивале.

В «Аноре» в главных ролях снимались российские актеры Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед») и Юра Борисов («Петровы в гриппе» и «Купе номер Кентавр»). В фильме также снялись актеры Дарья Екамасова («Гив ми либерти» и «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее») и Алексей Серебряков. При этом фильм не связан ни с российскими кинокомпаниями, ни с Россией и снимался на Брайтон-Бич и в Лас-Вегасе.

Марка Эйдельштейна после премьеры фильма «Анора» западные СМИ прозвали «русским Тимоти Шаламе». 22-летнему актеру предсказывают успешную карьеру в Голливуде, и он заявил, что надеется на предложения от зарубежных киностудий.

Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency Кирилл Серебренников

Какие еще фильмы получили награды в Каннах

77-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая.

Второй по значимости приз, Гран-при, достался индийской ленте «Все, что мы представляем как свет» режиссера Паял Кападии.

Ни одного фильма, снятого в России, в Каннах не было. Тем не менее критика с интересом ждала двух «русских» фильмов — «Аноры» и картины Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». Этот фильм снимался командами из Италии, Франции и Испании, а в главной роли сыграл английский актер Бен Уишоу («Парфюмер», «Облачный атлас», «Приключения Паддингтона», «Лобстер»).

Приз жюри получила музыкальная комедия Жака Одиара «Эмилия Перес», лучшим режиссером объявили Мигеля Гомеса, лучшим актером Джесси Племонса, приз за лучший сценарий получил фильм «Вещество» (автор сценария и режиссер Корали Фаржеа), а «Зерно священного инжира» получил специальный приз.

Кроме того, были вручены три «Почетные Золотые пальмовые ветви»: их получили актриса Мерил Стрип, японская анимационная студия «Гибли» и режиссер Джордж Лукас.

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