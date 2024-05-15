В Каннах покажут только два фильма, связанных с Россией: что это за картины

Фото: Wildside Media

Кадр из фильма «Лимонов, баллада об Эдичке»

14 мая открылся 77-й Каннский международный кинофестиваль. На конкурсе представлено более 100 работ, однако имеющих отношение к России среди них лишь две. Какие фильмы, связанные с РФ, представят на Каннском фестивале, стоит ли их смотреть?

Что за фильм представил Серебренников в Каннах

Кирилл Серебренников стал единственным режиссером российского происхождения, принявшим участие в основном конкурсе Каннского фестиваля. Он представил ленту «Лимонов, баллада об Эдичке». В графе «Производство» указаны такие страны, как Италия, Франция, Испания, однако актеры говорят на английском языке. Такой выбор был сделан неслучайно, поскольку Серебренников поставил перед собой цель, чтобы как можно больше людей смогли понять ленту.

«Английский язык позволяет по-другому взглянуть на Эдди. Это своего рода дистанция. Чтение книги Каррера, вероятно, поможет нерусским лучше понять Россию и то, что там происходит», — утверждает режиссер.

Фильм снят по книге французского писателя Эммануэля Каррера «Лимонов». Образ русского писателя и поэта Эдуарда Лимонова воплотил британский актер, звезда фильма «Парфюмер: История одного убийцы» Бен Уишоу. Жену публициста, поэтессу Елену Щапову, сыграла Виктория Мирошниченко, дебютировавшая в фильме Кантемира Балагова «Дылда».

Над сценарием работали оскароносный Павел Павликовский и Бен Хопкинс. По словам самого Серебренникова, лента представляет собой «безумную поэтическую биографию», которую отличает нелинейное повествование, метафоры и другие «поэтические инструменты», «наиболее точно» передающие дух Лимонова.

«Лимонов в то время был одной из фигур, которые стали по-настоящему ценными для молодого поколения. Он был своего рода авангардной рок-звездой», — рассказал режиссер изданию Variety.

В фильме Серебренникова Лимонов представлен как человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией (ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Фото: Wildside Media Кадр из фильма «Лимонов, баллада об Эдичке»

Был ли Лимонов геем

Бывшая жена поэта актриса Екатерина Волкова заявила в разговоре с NEWS.ru, что дала бы пощечину Серебренникову за фильм «Лимонов, баллада об Эдичке». По ее словам, этот жест выразил бы ее отношение и к работе режиссера под названием «Жена Чайковского».

«Я бы с удовольствием приехала [на Каннский фестиваль] и дала бы ему пощечину — и за Чайковского (в 2022 году вышел фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». — NEWS.ru), и за Лимонова», — сказала Волкова.

Актриса напомнила, что картина основана на романе Каррера, то есть «на биографии литературного персонажа», а не самого Лимонова. Здесь, по ее словам, нужно проводить грань.

Волкова также подчеркнула, что ее муж никогда не был геем. По ее словам, эту легенду писатель придумал для публикации и продвижения романа «Это я — Эдичка».

«Это неправда. У Лимонова было шесть жен, до конца жизни были девчонки-партийки, никогда не было мужеложества. Это он придумал, как и Генри Миллер (американский писатель-постмодернист. — NEWS.ru), чтобы напечатали его роман», — сказала Волкова.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Эдуард Лимонов

Какой фильм назвали «самым русским» в Каннах

Портал «Искусство Кино» счел ленту американского режиссера Шона Бейкера «Анора» самой русской лентой Каннского фестиваля. Такая характеристика дана фильму по двум причинам.

Во-первых, в центре сюжета история о бруклинской секс-работнице, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Родители жениха летят из России в США, чтобы аннулировать брак.

Во-вторых, в съемках картины приняли участие российские актеры. На экране зрители увидят Дарью Екамасову, которая знакома по таким отечественным работам, как «Гив ми либерти» и «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Кроме того, в «Аноре» сыграл Юрий Борисов, ранее бывший в Каннах с картинами «Петровы в гриппе» и «Купе номер шесть». Зрители также увидят Марка Эйдельштейна, сыгравшего главную роль в фильме «Сто лет тому вперед».

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