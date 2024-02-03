Хабенский, Снигирь, Видов: кто из российских звезд добился успеха на Западе

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Сербский и российский актер Милош Бикович не будет играть в новом сезоне сериала «Белый лотос» от американской телекомпании HBO из-за обвинений в поддержке действий России на Украине, неизвестно, возобновится ли его карьера за рубежом. Кому из российских артистов удалось добиться успеха на Западе, смогли ли Константин Хабенский, Юлия Снигирь и Олег Видов собрать зрителей перед экранами?

Как добился успеха в Голливуде Константин Хабенский

Первым фильмом Хабенского в Голливуде стала картина «Особо опасен» (2008) Тимура Бекмамбетова для Universal Pictures. В нем Хабенскому довелось играть с Анджелиной Джоли, Морганом Фрименом и Джеймсом Макэвоем. Позже Хабенский сыграл в «Войне миров Z» (2013) с Брэдом Питтом, однако сцену с ним вырезали при монтаже. В 2014 году он сыграл в британо-американском триллере «Черное море», который провалился в прокате. В дальнейшем Хабенский в Голливуд не возвращался.

«Было бы замечательно периодически заплывать в эту воду. Но нельзя, как мне кажется, проваливаться в иллюзии, что мы там очень нужны. Мне хотелось бы, чтобы мы были нужны здесь», — отмечал Хабенский в эфире канала «Москва 24».

Что снял в Голливуде Тимур Бекмамбетов

Успех снятых в России фильмов «Ночной дозор» (2005) и «Дневной дозор» (2006) привел режиссера Тимура Бекмамбетова в Голливуд — ему предложили участие в ряде проектов кинокомпании Fox. В дальнейшем режиссер снял и спродюсировал в США 11 самых разных картин — от экранизации комиксов «Особо опасен» (2008) с Хабенским и голливудскими актерами, до юмористического слэшера «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (2012) и возрождения жанра пеплум с фильмом «Бен-Гур» (2016). Также Бекмамбетов в США нашел собственный жанр — десктоп-триллер, и снял серию картин, действие которых развивается на экране компьютера: «Убрать из друзей» (2015), «Профайл» (2018) и «Убрать из друзей: Даркнет» (2018).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тимур Бекмамбетов

Какие награды на Западе получила Ксения Раппопорт

Российская актриса снималась на Западе с конца 1990-х годов, когда она сыграла в американской версии «Анны Карениной». В дальнейшем, не прекращая сниматься в России, она часто появлялась в европейском кино. За игру в фильме режиссера Джузеппе Торнаторе «Незнакомка» (2006) Раппопорт получила премию Итальянской киноакадемии за лучшую женскую роль и приобрела известность в Италии.

Как отмечает РИА новости, Раппопорт позвали вести церемонии открытия и закрытия 65-го Венецианского кинофестиваля, а на следующий год вручили «Кубок Вольпи» за роль в фильме «Двойное время» Джузеппе Капотонди (2009). На 70-м Венецианском кинофестивале Раппопорт входила в состав жюри. Кроме того, актриса является обладательницей итальянской премии «Золотой лев» и ордена Звезды Италии класса «Кавалер». В 2023 году на 80-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Срок времени» с Раппопорт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ксения Раппопорт

Какую суперзлодейку сыграла Светлана Ходченкова

Российская актриса смогла попасть в Голливуд только в 2011 году, когда она исполнила эпизодическую роль в ленте Томаса Альфредсона «Шпион, выйди вон». В 2013 году в прокат вышел блокбастер «Росомаха: Бессмертный», в котором Ходченкова сыграла главного злодея — доктора Викторию Грин, известную как Гадюка. Фильм стал крупным коммерческим успехом, собрав в прокате $414 млн. Кроме того, работу актрисы оценили на «Берлинале-2018», где фильм «Довлатов» с ее участием получил «Серебряного медведя».

Как пробился в Голливуд Владимир Машков

Актер начал сниматься на Западе еще в 1990-х. Первой его картиной стала «Американская дочь» (1995). К началу 2000-х годов Машкова стали брать на более значимые роли в Голливуде — он играл русского киллера в «Танцах в Голубой Игуане» (2000), потом сербского бойца в «В тылу врага» (2001). Самым крупным успехом Владимира Машкова за рубежом стала роль главного врага Тома Круза в фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), который собрал в прокате почти $700 млн. В дальнейшем актер вернулся в Россию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Машков

Как Александр Балуев стал «фирменным русским»

Популярный советский и российский актер сыграл всего в трех голливудских фильмах, однако запомнился на Западе, создав образ «сурового русского». В боевике «Миротворец» (1997) ему довелось сыграть одну из главных ролей (зловещего русского генерала) вместе с Джорджем Клуни и Николь Кидман. В фильме-катастрофе «Столкновение с бездной» (1998) он сыграл русского космонавта — фильм стал крупным коммерческим успехом, принеся в прокате почти $350 млн. Там Балуев играл с Морганом Фрименом, Ванессой Редгрейв и Элайджа Вудом. Заключительным фильмом в голливудской карьере актера стал «Доказательство жизни» (2000), где он играет русского офицера.

Как Юлия Снигирь попала в сериал «Новый папа»

Звезда нового фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь успела сняться и в нескольких картинах на Западе. Ее первым фильмом там стала пятая часть «Крепкого орешка» (2013) с бессменным Брюсом Уиллисом. Потом были «Делириум» (2013) и «Морозилка» (2014), а после — роль в популярнейшем сериале «Новый папа» (2020) с Джудом Лоу.

Как сложилась на Западе карьера Олега Видова

В Советском Союзе Видов был одним из самых известных актеров. В конце 1980-х годов он воспользовался возможностью уехать на Запад. В Голливуде актер сыграл во многих фильмах, однако самым известным в России остается «Красная жара» (1988), где он играет одного из напарников советского милиционера Ивана Данко, которого сыграл Арнольд Шварцнеггер. В дальнейшем Видов, как и многие другие уехавшие на Запад советские актеры, в основном получал роли «характерных русских», как в «Трех днях в августе» (1992) и «Тринадцати днях» (2000).

Кого сыграл Юрий Колокольников в «Игре престолов»

Колокольников активно снимается не только в России, но и за рубежом. Как и многие коллеги по цеху, артист зачастую получал роли «характерных русских» — мафиози в фильме «Перевозчик: Наследие» (2015) или охранника Олега в картине «Хантер Киллер» (2018). Однако он стал единственным россиянином в культовой «Игре престолов» — в четвертом сезоне он сыграл Стира, одного из лидеров Одичалых. После этой роли ему повезло сняться у Майкла Бэя в «Призрачной шестерке» (2019) и у Кристофера Нолана в «Доводе» (2020).

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