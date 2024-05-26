Фильм с Борисовым забрал главный приз в Каннах: подробности, выйдет ли в РФ

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором главные роли исполнили российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, забрал главный приз Каннского кинофестиваля. Что известно о картине, покажут ли ее в РФ?

Что известно о фильме

Картина повествует о жизни девушки по имени Анора, которая выросла в Нью-Йорке на Брайтон-Бич, где живут в основном иммигранты из Советского Союза и России, и работает в стриптиз-клубе.

Компанию исполнительнице заглавной роли Майки Мэдисон составили Юра Борисов, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и восходящая звезда отечественного кино Марк Эйдельштейн, которого прозвали «русским Тимоти Шаламе».

Известно, что Мэдисон сыграла американскую стриптизершу Анору, а Эйдельштейн сына русского олигарха. После одной ночи, проведенной с танцовщицей, герой Эйдельштейна влюбляется в девушку. Они решают улететь в Лас-Вегас и тайно расписаться. Об этом узнает его отец и отправляет своих людей помешать неравному браку. Свои люди — это армянин Торос (Карен Карагулян), нытик Гарник (Ваче Товмасян) и гопник Игорь (Юра Борисов).

Роль олигархических родителей сыграли Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

Покажут ли картину в России

Режиссер фильма Шон Бейкер прокомментировал возможность выхода его фильма в России. Кадры выступления постановщика опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Я бы хотел, чтобы невероятную игру русских актеров увидели в их родной стране», — сказал победитель Каннского кинофестиваля.

Режиссер отметил мастерство отечественных артистов, которые снялись в фильме «Анора», назвав их «потрясающими актерами». Напомним, главные роли в картине исполнили Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Но на вопрос «Выйдет ли фильм в России?» Бейкер затруднился ответить, но выразил большую надежду на это.

«Я, конечно, надеюсь, что он выйдет, потому что считаю, что искусство должно объединять людей», — заявил режиссер.

Что Эйдельштейн говорил про «Анору»

В интервью Variety Марк Эйдельштейн делился, что проходил пробы голым. Сначала он думал нарядиться в «какие-то дорогие шмотки», но их у него не было. Тогда 22-летний актер решил сниматься полностью обнаженным. Шон Бэйкер восхитился таким «хулиганством» и отдал роль Марку.

Эйдельштейн признается: получив сценарий, он был шокирован, поскольку никогда раньше не видел и не читал ничего подобного.

«А еще там было полно сексуальных сцен», — отметил артист.

Какой фильм в Каннах представил Серебренников

Новая картина Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» также боролась за «Золотую пальмовую ветвь». Фильм основан на книге французского писателя Эммануэля Каррера «Лимонов» и рассказывает о жизни российского политика и публициста Эдуарда Лимонова. Главную роль сыграл британский актер Бен Уишоу, его жену поэтессу Елену Щапову — российская актриса Виктория Мирошниченко. Она дебютировала в фильме Кантемира Балагова «Дылда».

Помимо Серебренникова над сценарием работал оскароносный режиссер Павел Павликовский. По словам Кирилла, это будет «поэтическая биография с метафорами, паузами и другими поэтическими элементами, необходимыми для описания его сумасшедшей жизни».

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