«Русский Тимоти Шаламе» после премьеры в Каннах покорил Запад Марка Эйдельштейна на Западе заметили после Канн и нарекли «русским Шаламе»

Фото: IMAGO/Stefanos Kyriazis / LiveMe/Global Look Press

Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юрий Борисов на Каннском фестивале

На 77-м Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Анора» с российским актером Марком Эйдельштейном, которого в западной прессе заметили и прозвали «русским Тимоти Шаламе», пишет Variety. После показа ленте аплодировали стоя в течение семи с половиной минут. Теперь 22-летнему Эйдельштейну прочат успешную карьеру в Голливуде. Он также признался, что надеется на предложения от зарубежных киностудий.

Он (Эйдельштейн. — NEWS.ru) определенно выглядит соответствующе, у него длинные, неприрученные вьющиеся волосы. Но он также обладает таким же неуклюжим и энергичным обаянием, как и звезда (Шаламе. — NEWS.ru), — сказано в материале.

В фильме «Анора» Эйдельштейн играет Ивана, веселого и энергичного сына олигарха, который тратит деньги своих родителей. Затем парень влюбляется в секс-работницу из Манхэттена Аню. Девушка выходит за него замуж, и после этого начинается череда приключений. Сам Эйдельштейн отметил, что хочет через фильмы рассказать о разных социальных проблемах, которые его беспокоят, включая трудности жизни секс-работниц.

Поэтому я очень счастлив и горжусь тем, что могу говорить об этом с Шоном, потому что в России я не могу. Поэтому я хочу больше работать в Европе и Америке, потому что это шанс обсудить то, о чем я не могу говорить в России, — сказал актер.

Ранее стало известно, что актриса Чулпан Хаматова появилась на экране во время премьеры фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». В байопике она сыграла эпизодическую роль и на красную ковровую дорожку с другими артистами не вышла.