Чулпан Хаматову не позвали на Каннский кинофестиваль Чулпан Хаматова появилась в Каннах только на экране и в эпизодической роли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Актриса Чулпан Хаматова после отъезда из России редко снимается в фильмах, и на 77-м Каннском кинофестивале она появилась только на экране во время премьеры фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». В байопике она сыграла эпизодическую роль и на красную ковровую дорожку с другими артистами не вышла. Кадрами с показа поделилась журналистка Ксения Собчак.

Роль скандального писателя Эдуарда Лимонова исполнил британский актер Бен Уишоу. Хаматова же, которая уже участвовала в других проектах Серебренникова, сыграла журналистку, встретившую писателя после тюрьмы. Артистку либо не пригласили на презентацию фильма в Каннах, либо она сама туда не поехала — в СМИ информации о ее присутствии нет.

В 2021 году СМИ писали, что Хаматова приобрела недвижимость в Латвии. Она переехала туда вместе с детьми после начала военной спецоперации на Украине. Артистка раскритиковала действия Москвы и выступила на антивоенном митинге в Риге в апреле этого года.

Ранее на Хаматову и ее коллегу Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавших из России после начала военной спецоперации, обрушилась критика из-за выступления на русском языке. Недавно они прочитали стихи поэта Даниила Хармса в рамках проекта «Философия на воде» в Латвии. Однако многие пользователи Сети призвали завести на артистов уголовные дела, отнять имущество и лишить гражданства.