«Страх потеряли»: Хаматову и Смольянинова приструнили из-за русского языка Хаматову и Смольянинова раскритиковали в Сети за выступления на русском

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Чулпан Хаматова

На актеров Чулпан Хаматову и Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавших из России после начала военной спецоперации, обрушилась критика из-за выступления на русском языке, пишет aif.ru. Недавно они прочитали стихи поэта Даниила Хармса в рамках проекта «Философия на воде» в Латвии. Однако многие пользователи Сети призвали завести на артистов уголовные дела, отнять имущество и лишить гражданства.

Хаматова и Смольянинов вышли на сцену в футболках с цитатами из стихов Хармса. Отмечается, что гости мероприятия при этом прибыли в футболках с призывом направить средства «на продукты для жителей Украины». Пользователи заметили, что, актеры, участвуя в подобных проектах, «зарабатывают на русофобии».

А что на русском читают? — поинтересовался один из комментаторов.

Другие заметили, что Хаматова и Смольянинов «совсем страх потеряли», и уличили их в попытке выслужиться перед Европой.

Как артисты они никому не интересны. Только и остается, что лить грязь на Россию, — написал другой пользователь.

Ранее кинорежиссер Олег Забугорский выразил уверенность, что Хаматовой придется работать за копейки, чтобы хоть как-то себя прокормить. По его словам, это предстоит всем уехавшим за границу после начала специальной военной операции звездам, которые на чужбине оказались никому не нужны.