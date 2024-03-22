Сериал «Король и Шут» получит продолжение: что это будет, актеры, критика

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Михаил Горшенев

Продюсер сериала «Король и Шут» Игорь Гудков сообщил о готовящейся работе над продолжением проекта. Что сейчас известно, какой будет сюжет, когда выйдет, кто сыграет?

Что известно о продолжении «Короля и Шута»

Директор проекта «Горшенев» и продюсер сериала «Король и Шут» Игорь Панкер Гудков заявил, что на настоящий момент еще не решено, как будет выглядеть продолжение ленты о культовой панк-группе. По его словам, сейчас идет работа над сценарием будущего проекта.

«Довольно рано рассуждать о том, когда появится фильм. Еще точно не решено, как это будет выглядеть, контракты не подписаны, ничего не запущено. Сейчас идет работа над сценарием усилиями Александра Бузина, который помогал нам в написании фэнтези. Поскольку сериал „Король и Шут“ был очень успешный, мы, конечно, думали над продолжением», — сказал Гудков в беседе с изданием НСН.

Он отметил, что снимать продолжение истории о самой группе не представляется возможным в силу смерти главного героя Михаила Горшенева. Режиссером грядущей картины также выступит Рустам Мосафир.

«Понятно, что про саму группу снимать фильм уже нельзя, потому что главный герой, как мы знаем, трагически умер. Про него можно делать только что-то из раннего, но это мы уже показали. Конечно, работа будет идти под контролем режиссера „Короля и Шута“ Рустама Мосафира. Думаю, что фильм будет успешным, но насколько, пока что не возьмусь сказать», — сказал продюсер.

Гудков подтвердил, что в работе над новым проектом вновь примет участие лидер рок-групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев, брат покойного Михаила Горшенева. Кроме того, не исключается и присутствие одного из основателей группы «Король и Шут» Андрея Князева, лидера коллектива «КняZz».

«Он (Алексей Горшенев. — NEWS.ru) будет создавать музыку для проекта, поскольку уже очень здорово показал себя именно как композитор для фильма, всем это очень понравилось. Вообще надеюсь, что фильм будет создавать та же команда, которая создавала сериал „Король и Шут“: и Андрей Князев, и Рустам Мосафир, и оператор Степан Бешкуров», — констатировал Гудков.

Ранее Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что сериал получит продолжение в виде полнометражного фильма под названием «Король и Шут. Как в старой сказке» в честь пятого альбома группы.

Информации об исполнителях главных ролей, сюжете и дате выхода грядущего проекта на настоящий момент нет.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Выступление группы «Король и Шут»

Почему критикуют продолжение «Короля и Шута»

Бывший гитарист «Короля и Шута» Яков Цвиркунов раскритиковал идею съемок полнометражного фильма о группе после выхода сериала. Музыкант подчеркнул, что не надо «высасывать сюжет из пальца». По его словам, сериал закончился логично и хорошо, поэтому никакого смысла в продолжении нет.

«На мой взгляд, сериал „Король и Шут“ закончился логично и хорошо. Это завершенный продукт. Я не понимаю, зачем высасывать сюжет из пальца в продолжении. Я не знаю, что там будет. Придумывать продолжение, на мой взгляд, не стоит», — пояснил гитарист.

О чем сериал «Король и Шут»

Премьера «Короля и Шута» состоялась 2 марта 2023 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Созданный кинокомпаниями «Лунапарк» и «Плюс Студия» сериал включил в себя восемь эпизодов. 7 августа на экраны вышел специальный эпизод «Сказка о Горшке и Князе», включающий только фэнтезийную часть сюжета.

Лента рассказывает о становлении группы, пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников коллектива от их знакомства в конце 1980-х до смерти фронтмена Михаила Горшенева в 2013 году. Рассказ о группе перемежается сказочно-фэнтезийными сценами, представляющими собой экранизации сюжетов песен «Короля и Шута». Создатели определили жанр сериала как «панк-сказка».

Главные роли исполнили Константин Плотников (Михаил Горшенев), Влад Коноплев (Андрей Князев), Евгений Ткачук (Шут), Дарья Мельникова (вторая жена Горшенева / Вдова) и Вера Вольт (Агата, вторая жена Князева /Принцесса).

Как оценили сериал «Король и Шут»

Проект получил положительные оценки среди критиков и зрителей. На портале «Кинопоиск» рейтинг сериала составляет 8,2.

«„Король и Шут“ — яркая, стильная, местами пронзительная, а местами кринжовая и чрезмерная сказка про дружбу, преодоление и творчество. Сделано „грязно“, зато с душой — не в этом ли суть панка?» — отмечал критик Дмитрий Шепелев для издания «Мир фантастики».

По итогам года многие российские издания включили «Короля и Шута» в свои списки лучших сериалов 2023 года (российских или в целом), в том числе «Афиша», DTF, «Канобу», «Кинопоиск», «Кино-театр.ру», «Мир фантастики», РБК и «Журнал Тинькофф».

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