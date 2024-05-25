Дочь убитого продюсера «Комбинации» заявила о «гениальной игре» Кологривого Дочь продюсера «Комбинации» заявила, что Кологривый гениально сыграл ее отца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Дочь убитого продюсера «Комбинации» Александра Шишинина Виктория Олейникова в беседе с 164.ru назвала гениальной актерскую игру Никиты Кологривого, исполняющего его роль в одноименном сериале. Съемки уже стартовали в Саратове.

Прекрасно! Судя по тому отснятому материалу, что я видела, он это делает гениально, — заявила дочь Шишинина.

Олейникова также примет участие в съемках сериала. Девушка уточнила, что ее роль — эпизодическая. По словам дочери Шишинина, ее персонаж появится на экране совсем ненадолго, однако это будет момент с большой смысловой нагрузкой.

Также известно, что в сериале «Комбинация» снимается еще одна наследница продюсера — Ульяна Кравец. Она сыграет свою маму Наталью.

Ранее сообщалось, что певица Алена Апина приняла участие в съемках сериала, посвященного группе «Комбинация», в Саратове. За процессом съемок можно было наблюдать на большом экране, так как журналистам не разрешили присутствовать на месте. Режиссер Никита Власов отметил, что Апина согласилась сыграть роль в эпизоде, где композитор Виталий Окороков предложил ей присоединиться к группе.