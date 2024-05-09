Арест, лицо на чипсах, новая любовь: как живут актеры после «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Актеры, принимавшие участие в съемках сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», обрели толпу поклонников сразу после выхода картины. Чем они сейчас занимаются, что известно об их новых проектах?

Где сейчас Пальто и Маратик

Сыгравший роль Андрея Пальто Леон Кемстач и воплотивший на экране образ Маратика Рузиль Минекаев еще в феврале организовали бизнес по производству снеков, чипсов и разных напитков. Компания называется ООО «Эу, пацан». На пачках сухариков и чипсов расположены портреты обоих актеров, а около них — забавные подписи.

«Моя главная цель — развитие меня как актера. Участие в бизнес-проектах, как этот, дают мне финансовую подушку, отсутствие стресса и скоропалительных решений при выборе ролей», — признавался Минекаев в беседе с KP.RU.

По словам Кемстача, он намерен и в будущем связать свою жизнь с бизнесом. По его словам, свою популярность он решил использовать как инструмент для изучения предпринимательства.

«Сейчас я учусь с прицелом на развитие моей будущей карьеры. Я уже говорил, что хочу открыть бизнес. А бизнесу только по книгам не научишься, тут нужна и практика. Я рад, что моя популярность как инструмент дает мне возможность почувствовать вкус бизнеса и учиться ему, имея рядом с собой старших и опытных партнеров. Чем раньше научишься и добьешься успеха, тем быстрее придешь к независимости и самодостаточности. Это моя цель, без всяких „если“ — установка, которую мне привила мама», — рассказывал 15-летний актер.

Звезд «Слова пацана» поддержал их коммерческий директор Влад Красавин. По его словам, снеки и напитки были выбраны как «максимально демократичные, „дворовые“ категории», которые органично ложатся на образы Кемстача и Минекаева.

Пальто появляется на светских мероприятиях, в то время как Маратик полностью погружен в семью и воспитание сына Рэмиля. В начале апреля Минекаев рассказал, что мечтал о большой семье, однако понял, что это очень сложно.

«Да, я думал о большой семье. Но это так сложно на самом деле. Бывает такое, что хочется, но ты понимаешь, как это трудно, и жена хочет карьеру, работать, а не сидеть все время дома с детьми. Поэтому мы не стали планировать и отказываться. Решили пустить на самотек», — сказал артист на YouTube-шоу NE SHOPPING.

В 2024 году у Минекаева запланировано участие в двух проектах «Подслушано в Рыбинске», а также в «Буратино».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Леон Кемстач

Как живет Кощей Никита Кологривый

В марте Кологривый оказался в центре скандала из-за того, что покусал офицантку в новосибирском баре. После этого актера арестовали на семь суток. Кологривый счел наказание слишком жестоким за его проступок. Если после первого дня отбытия срока ареста он радовался, что смог выспаться, то на втором заседании суда жаловался на недостаточное количество воды, еды и отсутствие душа.

В конце апреля стало известно, что звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в романтической комедии «Любовь зла». Он воплотит на экране вора-домушника, который спасает от самоубийства девушку. Известно, что в фильме также снимется возлюбленная комика Гарика Харламова Екатерина Ковальчук.

С кем встречается Турбо Слава Копейкин

В конце марта российского актера Славу Копейкина, известного по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заметили с актрисой Яной Енжаевой в центре Москвы. Пара гуляла под руку по одной из набережных столицы. Позднее актер подтвердил, что у него есть девушка.

«Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то, с одной стороны, конечно, грустно. С другой — что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив?» — заявил Копейкин на канале ТНТ.

8 мая Копейкин признался, что раньше менял девушек как перчатки. По его словам, с избранницами он расставался по-разному. Копейкин не считает себя однолюбом, но если он с кем-то встречается, то не засматривается на других и не изменяет.

«Если я люблю, то основательно. Так, чтобы ложка стояла. Это значит, что ты с одним человеком и по сторонам не смотришь. Для меня огромнейшую роль играет красота, но у меня своеобразный вкус — стандартная красавица с обложки мне не нужна. Я очень долго искал любви, хотел любить, быть любимым. Это были отношения ради отношений — чуть-чуть нездоровая история… Потом отрефлексировал ситуацию и постепенно понял, что мне такое не нужно. Если появится человек, которого я полюблю, которого буду ценить, уважать как равного себе, тогда полностью отдамся», — делился актер в интервью Лауре Джугелии.

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