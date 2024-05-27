Кинокритик оценил адаптацию «Сверхъестественного» с Янковским и Кологривым Кинокритик Шнейдеров: адаптация «Сверхъестественного» может выйти удачной

Российская адаптация сериала «Сверхъестественное» с Иваном Янковским и Никитой Кологривым в главных ролях, если удастся договориться с американцами о получении прав, может получиться удачной, считает кинокритик Давид Шейдеров. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что актеры уже работали вместе в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Эксперт отметил, что в России есть примеры как хороших попыток переснять западные сериалы, так и не совсем удачных. В качестве примера он привел сериалы «Моя прекрасная няня» и «Люба, дети и завод…», первый из которых получился интереснее второго.

Если они договорятся с американцами, может быть что-то получится. У нас были хорошие адаптации, были и не очень. Например, «Закон и порядок» с Игорем Лагутиным был лучше, чем с Дмитрием Брусникиным. Сериал «Моя прекрасная няня» был лучше, чем «Люба, дети и завод…». Янковский и Кологривый уже работали вместе в «Слово пацана». Почему бы нет? — высказался Шнайдеров.

Съемками российской адаптации «Сверхъестественного» планирует заняться телеканал ТНТ. По предварительным данным, Янковский и Кологривый могут исполнить роли главных героев — братьев Дина и Сэма Винчестеров.

Ранее стало известно, что летом 2024 года на экраны вернутся два крупных американских проекта — сериалы «Дом дракона» и «Кольца власти». Приквел «Игры престолов» выйдет 16 июня, а эпопея по Джону Толкину — 29 августа. Пока неизвестно, будут ли сериалы официально представлены на российских онлайн-платформах.