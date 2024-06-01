«Провожаем в облака»: Угольников высказался о смерти Заворотнюк Угольников назвал Заворотнюк актрисой в широком смысле этого слова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Угольников

Анастасия Заворотнюк, прощание с которой проходит в эти минуты в Покровском женском монастыре, была актрисой в широком смысле этого слова, заявил журналистам на церемонии актер и кинорежиссер Игорь Угольников. Народный артист России напомнил, что последней работой артистки стал сериал «Каспий 24», продюсером которого он выступил, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что роль в картине писалась специально для нее.

Настя снималась в нашей картине «Каспий 24», эта роль была написана для нее. [Так] получилась, что [эта роль] стала ее последней ролью. Леня Агутин написал песню для этого фильма, называется «Паришь в облаках». В вот сейчас мы ее в облака и провожаем. Светлый, удивительный человек, так долго и тяжко уходивший, — отметил артист.

Угольников подчеркнул, что Заворотнюк любят в каждой российской семье. По его оценкам, артистке удавалось убедительно сыграть как комедийные, так и драматические роли.

Она была актрисой в широком смысле слова. Она могла играть что угодно, и мы всегда ей сопереживали. Редкий актерский талант — сделать так, чтобы мы человеку сопереживали. Запомним ее такой и будем любить всегда, — сказал он.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк внезапно пристыдила присутствующих у церкви Покровского монастыря журналистов. По ее словам, от прессы «хорошего мало».