Тарасова обругала журналистов после прощания с Заворотнюк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк внезапно пристыдила присутствующих у церкви Покровского монастыря журналистов. По ее словам, от прессы «хорошего мало», передает корреспондент NEWS.ru.

Стыдитесь, совести у вас нет. Ничего, конечно, плохого, но и хорошего мало от вас, — заявила она.

Ранее сообщалось, что Тарасова прибыла на церемонию прощания с Заворотнюк. У гроба артистки она попросила прощения. На тренере не было лица.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Прощание с актрисой проходит в Покровском женском монастыре. У обители выстроилась очередь из поклонников.

Тарасова ранее заявила, что российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова не вернутся в большой спорт, поскольку сделали все, что могли. Тренер считает, что сейчас главная фигуристка России — это Елизавета Туктамышева. Как подчеркнула Тарасова, спортсменка сохраняет свои способности выполнять сложные элементы и улучшает форму с каждым годом. По ее словам, Туктамышева хореографически очень усовершенствовалась.