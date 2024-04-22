«Нахлебалась» после слов о Валиевой и Тутберидзе: новое интервью Тарасовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала: она многого «нахлебалась» после того, как высказалась о том, что допинг в организм фигуристки Камилы Валевой мог попасть только из рук тренера — Этери Тутберидзе. Что об этом известно, что Тарасова думает о противостоянии Загитовой и Медведевой?

Что Тарасова сказала о Тутберидзе

Тарасова в интервью Надежде Стрелец отказалась говорить о деле Валиевой. Она считает, что лучше было бы промолчать и не высказываться резко в адрес Этери Георгиевны.

«Ой... Даже не хочу об этом говорить, честно. Я уже столько нахлебалась за это, что лучше бы я помолчала. <...> Не буду про это говорить, не мой вопрос. Не буду больше про это говорить, уже сказала», — сказала Тарасова.

При этом она подтвердила, что, вероятно, в анализах Валиевой действительно нашли допинг и это чья-то большая ошибка.

В то же время Тарасова подчеркнула, что на сегодняшний день Тутберидзе является главным в стране тренером по фигурному катанию. Она добавила, что коллега делает из своих подопечных звезд.

«Даже нет разговора, конечно. Я не буду ее критиковать. Считаю, что каждый делает то, что может делать. Она делает из этих девочек звезд», — заявила Тарасова, отвечая на вопрос, является ли Тутберидзе главным в стране тренером.

По поводу возвращения юной спортсменки в большой спорт даже после завершения срока дисквалификации Татьяна Тарасова не дала прямого ответа на вопрос. Главное, считает прославленный тренер, чтобы Валиева не поправилась сильно за время отсутствия тренировок.

«Не знаю. Как сможет. Не поправится ли очень сильно», — отметила заслуженный тренер.

Что известно об обвинениях в адрес Тутберидзе

Татьяна Тарасова в телепрограмме «Жизнь и судьба», выходящей на канале «Россия 1», возложила ответственность за допинг фигуристки Камилы Валиевой на тренера. По ее словам, спортсмен не может получить запрещенное вещество иным путем, кроме как из рук наставника. Известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой на чемпионате России — 2022 в Санкт-Петербурге, найдено запрещенное вещество триметазидин.

На Олимпиаде-2022 фигуристка работала с Этери Тутберидзе и ее командой в лице Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Но в допинговом деле Валиевой виновной признали только саму спортсменку, ее дисквалифицировали на четыре года и лишили всех завоеванных наград начиная с 25 декабря 2021-го.

Тарасова заявила, что сама Валиева не виновата в произошедшем. По ее мнению, в стокгольмской лаборатории, где проверяли пробу Камилы, допинг тоже подсыпать не могли — этот факт проверялся и российскими, и зарубежными специалистами.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку, ее может дать только тренер. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку (триметазидина. — NEWS.ru)? Без тренера у нас ничего не делается», — считает Тарасова.

Что Тарасова сказала о противостоянии Загитовой и Медведевой

В интервью Стрелец сказала, что в противостоянии фигуристок Тарасова «как будто на стороне Медведевой». По словам заслуженного тренера СССР, роль сыграла привычка, что Евгения «первая и первая».

«Ну, может быть, какая-то привычка, что Женя вот первая и первая. За этот вот путь, который она прошла до этого. Она могла выиграть. Это было непринципиально для Загитовой. Но выиграла Загитова — она прекрасная. Прекрасная», — подчеркнула Тарасова.

При этом Татьяна Анатольевна считает, что лучше Алины Загитовой сейчас нет никого. Однако, по словам тренера, вряд ли Алина вернется в большой спорт.

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