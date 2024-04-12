Олимпийская чемпионка заподозрила Валиеву в злом умысле Фигуристка Дюамель: спортсмены-подростки не пьют более 50 добавок без умысла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Спортсмены-подростки не принимают свыше 50 добавок самостоятельно или без злого умысла, заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель Reuters. Так она прокомментировала допинг-скандал с российской спортсменкой Камилой Валиевой. Сама Дюамель заверяет, что никогда не доверяла антибиотикам во время карьеры, осторожно относилась к витаминам и минералам, опасаясь провалить тест.

За свою профессиональную карьеру я ни разу не принимала антибиотики и сомневалась в витаминах. Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок самостоятельно или без злого умысла. Спортсмены, которых я знаю, подвергали сомнению все, — сказала она.

Спортивный арбитражный суд опубликовал данные, по которым россиянка в 2020–2021 годах принимала 56 препаратов, пищевых и диетических добавок, которые не входят в список запрещенных. Ей тогда было 13–15 лет.

Дюамель не впервые высказывается в адрес представителей РФ. Так, она отреагировала на слова тренера Этери Тутберидзе о том, что отстранение российских спортсменов и розыгрыш медалей без них — это нарушение правил честного спорта (fair-play). Канадка выдвинула россиянке встречное обвинение.