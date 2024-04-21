«Перестать жрать»: Татьяна Тарасова раскрыла собственный метод похудения Татьяна Тарасова заявила, что однажды она похудела до 33 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала, как худела во время своей недолгой спортивной карьеры и когда стала тренером. Она опровергла общее мнение, что ей приходилось сидеть на диетах.

Я достаточно много бегала, тренировалась, и я не следила за едой. <...> Как-то раз я похудела до 33 кг. Надо просто перестать жрать, — поделилась Тарасова.

Надежда Стрелец рассказала тренеру, что известны истории о том, как ей приходилось делить яблоко на 12 частей. Тарасова ответила, что это было уже потом, во время тренерской деятельности, когда ее «просто разнесло».

Если глава Международного олимпийского комитета Томас Бах действительно решил «помолиться» за отмену Игр дружбы в России, то его можно считать сумасшедшим, заявила в начале апреля Татьяна Тарасова. Таким образом она прокомментировала розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. В диалоге с Бахом под видом африканского политика они предложили ему помолиться «африканским богам Вовану и Лексусу», на что глава МОК согласился.

Исключать сальто из запрещенных элементов в фигурном катании не следует, уверена Татьяна Тарасова. Она говорила, что это опасный прыжок, который можно выполнить только при высоком уровне подготовки и низком росте. По словам тренера, для изучения этого элемента необходимо привлекать акробатов. Кроме того, если сальто будут делать все спортсмены, элемент потеряет свою уникальность, считает Тарасова.