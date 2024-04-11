Тарасова назвала главу МОК сумасшедшим после пранка Вована и Лексуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Если глава Международного олимпийского комитета Томас Бах действительно решил «помолиться» за отмену Игр дружбы в России, то его можно считать сумасшедшим, заявила ТАСС заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Таким образом она прокомментировала розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. В диалоге с Бахом под видом африканского политика они предложили ему помолиться «африканским богам Вовану и Лексусу», на что глава МОК согласился.

Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя, — заявила Тарасова.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международный олимпийский комитет и лично его глава Томас Бах боятся Игр дружбы, так как они мешают полной изоляции России. Комментируя видео Вована и Лексуса, он отметил, что сначала было смешно, а потом стало грустно из-за происходящего в мире. Тем не менее депутат предложил номинировать Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) на премию НИКА.