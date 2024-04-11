В Госдуме объяснили, почему в МОК боятся российских Игр дружбы Депутат Госдумы Свищев: в МОК боятся, что Игры дружбы помешают изоляции России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) и лично его глава Томас Бах боятся Игр дружбы, так как они мешают полной изоляции России, заявил в комментарии NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он также отметил работу пранкеров Вована и Лексуса, которые разыграли Томаса Баха.

МОК боится проведения Игр дружбы, потому что они хотят изолировать Россию вообще от всего, но не выходит. Бах же крутой чувак. Он должен был, наоборот, выступить с поддержкой Игр, сказать: «Да, вы не можете выступать сейчас на Олимпиаде, здорово, что решили провести иные соревнования», но вместо этого они с заместителем главы Еврокомиссии молятся о том, чтобы турнир не состоялся. Более того, они называют это политической игрой, — сказал Свищев.

По его словам, после просмотра видео Вована и Лексуса Свищеву сначала было смешно, а потом стало грустно из-за происходящего в мире. Тем не менее депутат предложил номинировать Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) на премию «Ника».

Это все, конечно, с одной стороны, весело, но с другой — очень и очень грустно. Знаете, у нас есть премия «Ника», и вот как минимум на нее нужно номинировать наших артистов Вована и Лексуса, а как максимум — на «Оскар», — добавил Свищев.

Бах ранее неоднократно обвинял Россию в политизации спорта из-за решения провести Игры дружбы в сентябре 2024 года. В марте МОК допустил введение санкций к спортсменам за участие в Играх дружбы. Кузнецов и Столяров в новом розыгрыше заставили главу МОК и вице-президента Еврокомиссии помолиться «африканским богам Вовану и Лексусу» о том, чтобы в России не состоялись Игры дружбы.

Ранее борец вольного стиля из России Артур Найфонов завоевал на Европейской олимпийской квалификации по борьбе лицензию для участия в Играх. Россиянин в полуфинальной схватке в весовой категории до 86 кг победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе.