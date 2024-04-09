Тарасова раскритиковала идею разрешить фигуристам выполнять сальто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Исключать сальто из запрещенных элементов в фигурном катании не следует, уверена тренер Татьяна Тарасова. В разговоре с НСН она подчеркнула, что это опасный прыжок, который можно выполнить только при высоком уровне подготовки и низком росте. По словам тренера, для изучения этого элемента необходимо привлекать акробатов. Кроме того, если сальто будут делать все спортсмены, элемент потеряет свою уникальность, считает Тарасова.

Это опасный прыжок, возможность исполнения элемента зависит от уровня подготовки фигуриста, его роста. В момент обучения нужно брать не только тренера по фигурному катанию, но и акробата. <...> Когда прыгает несколько людей, это приводит к определенному восторгу, а если будут прыгать все — ну сальто и сальто, — пояснила тренер.

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Максим Траньков тем временем отметил, что сальто не настолько уникальный элемент. По его словам, уже давно фигуристы выполняют его во время ледовых шоу. Траньков отметил, что даже «спортсмены никакого уровня» способны его прыгнуть. Тренер добавил, что многооборотные прыжки гораздо опаснее, чем сальто.

До этого стало известно, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) может исключить сальто из числа запрещенных элементов в фигурном катании. Данный вопрос хотят обсудить в рамках мероприятия.

Фигуристка Александра Бойкова ранее рассказала, что в паре с Дмитрием Козловским они рисковали на чемпионате России по прыжкам, потому что ей хотелось в свой день рождения выполнить четверной выброс. По ее словам, несмотря на то что четверной сальхов не получился, они попытаются исполнить элемент снова.