Тарасова рассказала о скандале в Солт-Лейк-Сити в 2002 году Тарасова: американка победила россиянку на Олимпиаде-2002 справедливо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала о том, кто должен был победить в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити — Ирина Слуцкая или Сара Хьюз. Те соревнования считаются одними из самых скандальных в истории фигурного катания. Однако, по ее мнению, судьи были справедливы, присудив победу американке.

Да, я думаю, что она должна была проиграть, у нее были свои минусы. Сара Хьюз выиграла тогда, она была почище, полегче, — отметила Тарасова.

Она также ответила на вопрос о бытующем мнении, что за рубежом российских фигуристов постоянно засуживают. Тарасова напомнила, что россияне в этом виде спорта стабильно занимают высокие места.

Надо так кататься, чтобы невозможно было засудить. Надо работать, — сказала тренер.

Она также привела свежий пример несправедливого отношения к спортсменам. На первенстве мира катались танцоры, выиграли американцы, продолжила Тарасова. Но лучше всех, по ее мнению, были канадцы. Невозможно кататься, как они, и не выиграть, подчеркнула эксперт. Американцам поставили высокие оценки, но они были «никакие», подчеркнула заслуженный тренер.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, как худела во время своей недолгой спортивной карьеры и когда стала наставником. Она опровергла общее мнение, что ей приходилось сидеть на диетах. Тарасова достаточно много бегала, тренировалась и не следила за едой. Как-то раз она похудела до 33 кг.