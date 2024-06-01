Убитая горем Тарасова попросила прощения у гроба Заворотнюк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прибыла на церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. У гроба артистки она попросила прощения, передает корреспондент NEWS.ru. На тренере не было лица, рядом с ней стоял супруг Заворотнюк фигурист Петр Чернышев.

Милая, хорошая, талантливая! Прости нас, — произнесла Тарасова.

Прощание с актрисой началось в Покровском монастыре, оно продлится до 14:00. Тело знаменитости лежит в белом открытом гробу. На церемонию прощания допускаются родственники.

Артистка выглядит худой, ее лицо очень осунулось и выглядит маленьким. Отмечается, что ей нанесли много посмертного грима.

Ранее были опубликованы кадры автомобиля, на котором привезли тело актрисы Анастасии Заворотнюк. В очередь выстроились около 150 человек. Известно, что артистку решили похоронить на Троекуровском кладбище.

Церемонию прощания с Заворотнюк посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Покровский женский монастырь в Москве он прибыл вместе с супругой фигуристкой Татьяной Навкой. Представитель Кремля поприветствовал хореографа Илью Авербуха, после чего возложил цветы к гробу артистки.