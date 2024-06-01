Внешний вид Заворотнюк на похоронах удивил россиян Заворотнюк удивила присутствовавших на похоронах своей худобой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк проходит в Покровском монастыре. Актриса лежит в белом открытом гробу и выглядит худой, передает корреспондент NEWS.ru.

Лицо Заворотнюк очень осунулось. Отмечается, что ей нанесли много посмертного грима.

Ранее были опубликованы кадры автомобиля, на котором привезли тело актрисы Анастасии Заворотнюк. Видео снято около Покровского монастыря в Москве, где началось прощание со знаменитостью. В очередь выстроились около 150 человек. Церемония прощания продлится до 14:00. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Церемонию прощания с Заворотнюк посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Покровский женский монастырь в Москве он прибыл вместе с супругой Татьяной Навкой. Представитель Кремля поприветствовал хореографа Илью Авербуха, после чего возложил цветы к гробу артистки.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что близкие Заворотнюк отказались использовать для лечения препарат, который был разработан в Москве индивидуально для нее. По его данным, супруг артистки Петр Чернышев обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли для создания специального препарата для лечения, однако из-за недостатка документации и отсутствия клинических испытаний его было решено не использовать.