Церемония прощания с Заворотнюк в Покровском монастыре завершилась

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В Покровском женском монастыре в Москве завершилась церемония прощания с российской актрисой Анастасией Зворотнюк, передает корреспондент NEWS.ru. Белый гроб артистки вынесли из обители, траурная процессия направилась на Троекуровское кладбище.

За гробом Заворотнюк шли мать актрисы Валентина Заворотнюк, супруг Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл. Актриса упокоится на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что российский эстрадный певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Заворотнюк перекрестился у входа в Покровский женский монастырь в Москве. В ходе общения с журналистами артист заявил, что помнит ее открытым и светлым человеком. Решение проститься с актрисой музыкант назвал своим человеческим долгом.

В свою очередь фигуристка Татьяна Навка заявила, что всегда будет помнить Заворотнюк смелой и жизнерадостной. По ее словам, артистка остается в памяти и близких, и зрителей, которые ее любили и переживали за нее.

Среди тех, кто пришел проститься с Заворотнюк, был и заслуженный артист России Сергей Жигунов. До этого актер не комментировал сообщения о смерти артистки, с которой сблизился на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня».