«Царствие ей небесное»: Лепс перекрестился и вспомнил Заворотнюк Лепс назвал решение проститься с Заворотнюк своим человеческим долгом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российский эстрадный певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк перекрестился у входа в Покровский женский монастырь в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. В ходе общения с журналистами артист заявил, что помнит ее открытым и светлым человеком. Решение проститься с актрисой музыкант назвал своим человеческим долгом.

Сейчас мы можем только вспомнить [Анастасию Заворотнюк] добрым словом и достойно проводить. Я счел это своим долгом человеческим. Не гражданским, а просто человеческим. И я хотел попрощаться. Замечательная была девушка. Очень открытый человек, светлый — и я такой ее помню, — поделился он.

Лепс добавил, что был знаком с Заворотнюк по работе. Он отметил, что впечатления от общения с актрисой у него только хорошие.

Молодцы все, кто пришел, молодцы все, кто помнит, молодцы все те, кто хочет достойно проводить эту замечательную девушку и очень хорошую актрису. Работала девушка для своих поклонников, для всех нас. Хорошие фильмы — не только «Моя прекрасная няня». <...> Ее не забудут. Светлая была женщина, царствие ей небесное, — отметил он.

Фигуристка Татьяна Навка на прощании с актрисой Анастасией Заворотнюк заявила, что всегда будет помнить ее смелой и жизнерадостной. По ее словам, артистка остается в памяти и близких, и зрителей, которые ее любили и переживали за нее.